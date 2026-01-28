Akola News:अर्चित चांडक ठरले राज्यातील सर्वोत्तम एसपी; ई-गव्हर्नन्स मूल्यमापनात अकोला दलाचा राज्यात तृतीय, अमरावती परिक्षेत्रात अव्वल कामगिरी!

अकोला : अकोला जिल्ह्यासाठी अभिमानास्पद ठरणारी बातमी असून, जिल्हा पोलीस अधीक्षक अर्चित चांडक यांच्या नेतृत्वाखाली अकोला जिल्हा पोलीस दलाने महाराष्ट्र राज्यात उल्लेखनीय यश संपादन केले आहे. मुख्यमंत्री महोदयांच्या १५० दिवसांच्या ई-गव्हर्नन्स कार्यक्रमांतर्गत करण्यात आलेल्या राज्यस्तरीय मूल्यमापनात अकोला पोलीस दलाने राज्यातील टॉप ३ पोलीस अधीक्षक कार्यालयांमध्ये स्थान मिळवले आहे. .Pune News: ४५ मिनिटांचा प्रवास आता ७ मिनिटांत! खंबाटकीच्या बोगद्याने प्रवासाला गती; जूनपासून वाहतूक सुरू होणार...महाराष्ट्रातील एकूण ३४ पोलीस जिल्ह्यांच्या कामगिरीचे मूल्यमापन करण्यात आले होते. त्यामध्ये अकोला जिल्हा पोलीस दलाला २०० पैकी १४८.७५ गुण प्राप्त झाले असून, ही कामगिरी संपूर्ण राज्यातील उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या जिल्ह्यांमध्ये गणली जात आहे. विशेष म्हणजे, अमरावती परिक्षेत्रातील सर्वोत्कृष्ट पोलीस जिल्हा म्हणून अकोला जिल्हा पोलीस दलाची निवड करण्यात आली आहे. दि. २६ जानेवारी २०२६ रोजी मा. मुख्यमंत्री महोदयांच्या कार्यालयाकडून ही मूल्यमापन निवड यादी जाहीर करण्यात आली. .गणतंत्र दिनाच्या मुख्य समारंभात ही गौरवशाली बाब सर्व अकोलेकरांसाठी जाहीर करण्यात आली. यावेळी कामगार मंत्री तथा अकोला जिल्ह्याचे पालकमंत्री आकाश फुंडकर यांनी पोलीस अधीक्षक अर्चित चांडक यांचा पुष्पगुच्छ देऊन सन्मान केला व पुढील वाटचालीस शुभेच्छा दिल्या. ही कामगिरी क्वालिटी कौन्सिल ऑफ इंडिया (QCI) या स्वतंत्र व निष्पक्ष संस्थेमार्फत करण्यात आलेल्या प्रमाणित मूल्यमापनावर आधारित असून, त्यामुळे अकोला पोलीस दलाच्या कार्यपद्धतीतील गुणवत्ता, पारदर्शकता व विश्वासार्हतेवर शिक्कामोर्तब झाले आहे. .नागरिकाभिमुख, स्मार्ट व वेगवान पोलीस सेवा देण्याच्या उद्देशाने अकोला पोलीस दलाकडून कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित सेवा, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर व ई-गव्हर्नन्स यावर विशेष भर देण्यात आला. त्यामध्ये त्रिनेत्र, रक्षा, GIS लोकेशन, व्हॉट्सअॅप चॅटबॉट ‘कॉप कनेक्ट’, वेबसाईट, आपले सरकार, स्मार्ट डॅशबोर्ड आदी उपक्रमांचा समावेश आहे. या नवोपक्रमांचा सकारात्मक परिणाम या मूल्यमापनातून स्पष्टपणे दिसून आला आहे..Solapur Tirupati flight: सोलापूर-तिरुपती विमानसेवेस पुण्याचा अडथळा; पुणे विमानतळावर स्लॉट मिळेना, स्टार कंपनीकडून सोलापुरात चाचपणी!.या यशात सहकार्य करणाऱ्या सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे पोलीस अधीक्षक अर्चित चांडक यांनी विशेष अभिनंदन केले. AI आधारित ‘त्रिनेत्र’ प्रकल्पात मोलाचे योगदान दिल्याबद्दल किशन पनपालिया, तसेच अपर पोलीस अधीक्षक बी. चंद्रकांत रेड्डी, एएसपी अकोट निखिल पाटील, प्रो. एएसपी ईशानी आनंद, कार्यालयीन अधिकारी व जिल्ह्यातील सर्व अधिकारी-कर्मचारी यांचे त्यांनी आभार मानले. अकोला जिल्हा पोलीस दल भविष्यातही नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी, सेवा व विश्वासासाठी अधिक पारदर्शक, कार्यक्षम आणि तंत्रज्ञानाधिष्ठित पोलीस सेवा देण्यासाठी कटिबद्ध असल्याचे यावेळी स्पष्ट करण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.