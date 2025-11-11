Balapur Crime : शिक्षकाकडून पाच विद्यार्थीनींना ‘बॅडटच’ नवेगाव येथील जिल्हा परिषद शाळेतील धक्कादायक प्रकार!

योगेश फरफट चान्नी : बाळापूर पोलिस उपविभागा अंतर्गत येणाऱ्या नवेगाव (बांध) येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक मराठी शाळेतील एका शिक्षकाने याच शाळेत शिकणाऱ्या तब्बल पाच विद्यार्थ्यांनींचा विनयभंग केल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. या प्रकरणी शिक्षकी पेशाला काळिमा फासणाऱ्या शिक्षकाला चान्नी पोलिसांनी अटक केली आहे. या अत्याचार प्रकरणामुळे महिला सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा एकदा चर्चेत आला असून या घटनेमुळे खळबळ उडाली आहे..Maharashtra Crime : ती असुरक्षितच; साताऱ्यामध्ये महिला डॉक्टरने संपवली जीवनयात्रा, मुंबईमध्ये प्रेयसीला मारत प्रियकराने जीवन संपविले.बाळापूर पोलिस उपविभागा अंतर्गत येणाऱ्या चान्नी पोलिस स्टेशन अंतर्गत असलेल्या नवेगाव जिल्हा परिषद प्राथमिक मराठी शाळेत हा धक्कादायक प्रकार घडला आहे. याच शाळेतील पाचव्या वर्गात शिकणाऱ्या शिक्षकाने तब्बल पाच विद्यार्थिनींच्या शरीराला आक्षेपार्ह स्पर्श करून (बॅड टच) विनयभंग केल्याचा प्रकार घडला आहे. या प्रकरणी पोलिसांनी शिक्षकाच्या विरोधात गुन्हा दाखल करून त्याला अटक केली. सुधाकर जानकिराम पांडे असे या नराधम शिक्षकाचे नाव आहे. गेल्या सहा दिवसांपासून हा शिक्षक या मुलींना बॅड टच करीत होता. .Hingoli News: हिंगोलीत धक्कादायक प्रकार! आश्रमशाळेतील विद्यार्थिनीचा विनयभंग मुख्याध्यापकासह दोन शिक्षक निलंबित, अधीक्षकाला अटक.या शिक्षकाने पाच विद्यार्थीनीचा विनयभंग केला. यापैकी एका विद्यार्थीनीने हा प्रकार घरी येऊन आपल्या आईला सांगितले. त्यामुळे संपूर्ण परीसरात खळबळ उडाली. मुलीच्या नातेवाईकांनी थेट चान्नी पोलिस ठाण्यात धाव घेत या शिक्षकाविरूध्द तक्रार केली. या प्रकरणी चान्नी ठाणेदार रविंद्र लांडे यांनी या घटनेची दखल घेऊन गुन्हा दाखल केला. व आरोपीला तात्काळ बेड्या ठोकल्या..शाळेत जनजागृती कार्यक्रममागील वर्षी म्हणजे २०२४ मध्ये कोलकाता आणि बदलापूर येथे अत्याचाराच्या घटना उघडकीस आल्या होत्या. तर अकोला जिल्ह्यातील बाळापूर तालुक्यातील एका शाळेत विद्यार्थीनीचा विनयभंग केल्याची घटना घडली होती. या पार्श्वभूमीवर पोलिस यंत्रणेकडून जिल्ह्यातील शाळा, महाविद्यालयांमध्ये जनजागृती कार्यक्रम सुरू केला असून महिला पोलीस अधिकारी आणि त्यांचे पथक विद्यार्थी, विद्यार्थिनींना लैंगिक अत्याचार, छेडखानीचे प्रकार रोखण्यासाठी मार्गदर्शन करीत आहेत. लैंगिक अत्याचार आणि इतर गुन्ह्यांसंदर्भात माहिती देण्यात येत आहे. तरी सुद्धा अशा घटना घडत असल्याने पालकांकडून रोष व्यक्त केला जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.