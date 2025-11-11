अकोला

Balapur Crime : शिक्षकाकडून पाच विद्यार्थीनींना ‘बॅडटच’ नवेगाव येथील जिल्हा परिषद शाळेतील धक्कादायक प्रकार!

Teacher Misconduct : नवेगाव (बांध), ता. पातूर येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक मराठी शाळेत शिक्षकाने पाच विद्यार्थिनींचा बॅड टच करून विनयभंग केल्याची धक्कादायक घटना; चान्नी पोलिसांनी शिक्षकाला अटक केली, पालक आणि स्थानिक नागरिकांनी रोष व्यक्त केला.
Teacher Arrested for Molesting Five Students at Navegaon Primary School

Teacher Arrested for Molesting Five Students at Navegaon Primary School

सकाळ वृत्तसेवा
योगेश फरफट

चान्नी : बाळापूर पोलिस उपविभागा अंतर्गत येणाऱ्या नवेगाव (बांध) येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक मराठी शाळेतील एका शिक्षकाने याच शाळेत शिकणाऱ्या तब्बल पाच विद्यार्थ्यांनींचा विनयभंग केल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. या प्रकरणी शिक्षकी पेशाला काळिमा फासणाऱ्या शिक्षकाला चान्नी पोलिसांनी अटक केली आहे. या अत्याचार प्रकरणामुळे महिला सुरक्षेचा प्रश्‍न पुन्हा एकदा चर्चेत आला असून या घटनेमुळे खळबळ उडाली आहे.

