Duplicate Notes : सावधान, बाजारात पाचशेच्या बनावट नोटा! ९७ हजारांच्या बनावट नोटांसह तिघे जेरबंद

अकोला - अकोल्यात बनावट गुटखा प्रकरणानंतर आता नकली नोटांचे रॅकेट उघडकीस आले आहे. स्थानिक गुन्हे शाखेने कारवाई करत ९७ हजार रुपयांच्या बनावट भारतीय चलनी नोटा जप्त केल्या असून तिघा आरोपींना अटक केली आहे. या प्रकरणातील इतर संशयितांचा शोध सुरू आहे..स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलीस निरीक्षक नितीन लेव्हरकर यांना १७ जुलै रोजी गोपनीय माहिती मिळाली होती की, गुडधी येथील चंदन भीमराव धांडोरे (वय ४३) हा बनावट भारतीय चलनी नोटा बाजारात खऱ्या नोटांप्रमाणे वापरण्यासाठी घेऊन जाणार आहे. ही माहिती पोलीस अधीक्षक अर्चित चांडक यांना देण्यात आल्यानंतर त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली विशेष पथकाने गुडधी परिसरातील आलियाबाद रोडवर सापळा रचला..छाप्यात चंदन धांडोरे याला ताब्यात घेऊन झडती घेतली असता त्याच्याकडून ५०० रुपयांच्या २१ बनावट नोटा जप्त करण्यात आल्या. चौकशीत त्याने या नोटा मुर्तीजापूर येथील जहीरोद्दीन जबिरोद्दीन (रा. पठाणपुरा) याच्याकडून घेतल्याची कबुली दिली. यानंतर पोलिसांनी मुर्तीजापूर येथील आसरा फाटा परिसरातून जहीरोद्दीनला ताब्यात घेतले. त्याच्याकडून ५०० रुपयांच्या १७३ बनावट नोटा जप्त करण्यात आल्या..पुढील चौकशीत त्याने या नोटा गुडधी येथील विठ्ठल संजय वारोकार (वय ३५) याच्याकडून घेतल्याचे सांगितले. त्यानंतर विठ्ठल वारोकार यालाही अटक करण्यात आली. पोलिसांच्या चौकशीत विठ्ठल वारोकार याने या बनावट नोटा बुलडाणा जिल्ह्यातील डोणगाव येथील एका व्यक्तीकडून आणल्याची माहिती दिली. तिन्ही आरोपी बाजारात या नोटा खऱ्या चलनी नोटांप्रमाणे वापरण्याच्या तयारीत असल्याचे तपासात समोर आले आहे. या कारवाईत एकूण ९७ हजार रुपयांच्या बनावट भारतीय चलनी नोटा जप्त करण्यात आल्या..आरोपींविरुद्ध सिव्हिल लाईन पोलीस ठाण्यात भारतीय न्याय संहितेच्या कलम १८० व ३(५) अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला असून या रॅकेटमध्ये आणखी कोणाचा सहभाग आहे का, याचा सखोल तपास सुरू आहे. ही कारवाई पोलीस अधीक्षक अर्चित चांडक, अपर पोलीस अधीक्षक बी. चंद्रकांत रेड्डी यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस निरीक्षक नितीन लेव्हरकर, उपनिरीक्षक निलेश देशमुख, गोपाल जाधव, माजीद पठाण, अनिल चव्हाण तसेच स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने केली..नागरिकांनी आर्थिक व्यवहार करताना सतर्कता बाळगावी. व्यवहार करताना नोटा नीट तपासून घ्याव्यात. मोठ्या रकमेचे व्यवहार करताना विशेष खबरदारी घ्यावी. संशयास्पद नोट आढळल्यास ती पुढे वापरू नये. तात्काळ जवळच्या पोलीस ठाण्यात किंवा संबंधित पोलिस अधिकाऱ्यांना माहिती द्यावी. नागरिकांची जागरूकता आणि पोलिसांना मिळणारे सहकार्य यामुळे अशा गुन्ह्यांना प्रभावीपणे आळा घालणे शक्य आहे.- अर्चित चांडक, जिल्हा पोलिस अधीक्षक, अकोला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.