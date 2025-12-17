अकोला

आम्हाला मत दिलं नाही तर लाडकी बहीण योजना बंद करू, भाजप नेत्यांकडून ब्लॅकमेल; भाजपच्या माजी महानगराध्यक्षाचा आरोप

Akola : अकोल्यातील भाजपचे माजी महानगराध्यक्ष अशोक ओळंबे यांनी भाजप नेत्यांवर गंभीर आरोप केले आहेत. भाजपच्या माजी नगरसेवकांकडून मतदारांना लाडकी बहीण योजनेवरून ब्लॅकमेल केलं जात असल्याचं त्यांनी म्हटलंय.
Welfare Scheme Used for Vote Pressure Claims BJP Ex Leader

सूरज यादव
अकोल्यातल्या एका नेत्यानं लाडकी बहीण योजनेचा उल्लेख करत आम्हाला मत न दिल्यास लाडकी बहिणचे १५०० रुपये बंद होतील अशी धमकी भाजप नेत्यानं दिल्याचा खळबळजनक आरोप केला आहे. भाजपचे माजी महानराध्यक्ष अशोक ओळंबे यांच्या आरोपाने खळबळ उडाली आहे. अकोल्यात एका कार्यक्रमात बोलताना भाजपकडून मतदारांना ब्लॅकमेल केलं जात असल्याचा आरोप केलाय.

