आम्हाला मत दिलं नाही तर लाडकी बहीण योजना बंद करू, भाजप नेत्यांकडून ब्लॅकमेल; भाजपच्या माजी महानगराध्यक्षाचा आरोप

अकोल्यातल्या एका नेत्यानं लाडकी बहीण योजनेचा उल्लेख करत आम्हाला मत न दिल्यास लाडकी बहिणचे १५०० रुपये बंद होतील अशी धमकी भाजप नेत्यानं दिल्याचा खळबळजनक आरोप केला आहे. भाजपचे माजी महानराध्यक्ष अशोक ओळंबे यांच्या आरोपाने खळबळ उडाली आहे. अकोल्यात एका कार्यक्रमात बोलताना भाजपकडून मतदारांना ब्लॅकमेल केलं जात असल्याचा आरोप केलाय..अशोक ओळंबे हे अकोल्यातून विधानसभेसाठी इच्छुक होते. पण त्यांना तिकीट नाकारण्यात आलं होतं. तेव्हा अशोक ओळंबे यांनी अपक्ष निवडणूक लढली. यामुळे भाजपच्या मतांचं विभाजन होऊन काँग्रेसला फायदा झाला. निवडणूक निकालानंतर भाजपनं ओळंबे यांना निलंबित केलं..भाजप उमेदवाराच्या कार्यालयावर गोळीबार, मध्यरात्री दुचाकीवरून आलेल्या अज्ञातांकडून हल्ला; घटना CCTVमध्ये कैद.भाजपने निलंबित केल्यानंतर अशोक ओळंबे हे काँग्रेसमध्ये सक्रीय झाले. महापालिका आणि जिल्हा परिषद निवडणुकीत काँग्रेसचा झेंडा फडकावण्यासाठी ते सज्ज झाले असून प्रचारात भाजपवर आरोपांची राळ उडवलीय. भाजपवर गंभीर आरोप करताना त्यांनी टीकाही केलीय..अकोल्यात भाजपच्या बंडखोर नेत्यांची सहविचार सभा आयोजित करण्यात आली होती. यात भाजपचे ७ माजी नगरसेवक आणि नाराज असलेल्या पदाधिकाऱ्यांनी उपस्थिती लावली होती. यावेळी बोलताना अशोक ओळंबे म्हणाले की, आम्हाला मत दिलं नाही तर लाडकी बहीण योजना बंद पडेल असा प्रचार भाजपच्या माजी नगरसेवकांकडून पसरवला जात आहे. लाडकी बहीण आणि महापालिकेचा काही संबंध नाहीय. त्यामुळेच ब्लॅकमेल केलं जात असल्याचं ओळंबे म्हणाले..महापालिकेसाठी आलेला पाचशे कोटींचा निधी जंगल भागात वळवल्याचा आरोपही ओळंबे यांनी केलाय. जिथं कुणी राहत नाही तिथं लेआऊट पाडल्यात. ते धनाढ्य आणि जनप्रतिनिधींचे असून तिथं भूमिगत गटार योजनेचं काम या निधीतून केलं जात आहे असंही ओळंबे यांनी म्हटलं..