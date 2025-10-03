Prakash Ambedkar : भाजप, आरएसएसच्या विचारसरणीत ‘मदत’ हा शब्दच नाही; ‘वंचित’चे नेते ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांची टीका

अकोला - राज्यात शेतीचे अतोनात नुकसान झाले असून अनेक कुटुंबांचे संसार पाण्याने वाहून गेले आहेत. तरीसुद्धा सरकारकडून खावटीसह कोणतीही तातडीची मदत मिळालेली नाही. ज्यांच्या घरात पाणी शिरले त्यांचे जीवन उद्ध्वस्त झाले, पण सरकार मदत देण्याचे आश्वासन दिवाळीसाठी पुढे ढकलत आहे. मदत केव्हा मिळेल याची काहीच खात्री नाही..दुर्दैवाने मतदार आमचे बोलणे गांभीर्याने घेत नाहीत. भाजप व आरएसएस यांच्या विचारसरणीत ‘मदत’ हा शब्दच नाही. हे सरकार जनतेला सतत फसवत आहे. ज्यांनी मतदान केले त्यांनीही आता या सत्ताधाऱ्यांना जाब विचारायला हवा आणि त्यांना सत्तेतून दूर करायला हवे असे आवाहन वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय नेते ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी केले..धम्मचक्र प्रवर्तन दिनानिमित्त अकोल्यात आयोजित भव्य धम्म मेळाव्यात ते बोलत होते. विचारमंचावर वंचितच्या नेत्या प्रा. अंजली आंबेडकर, युवा नेते सुजात आंबेडकर यांच्यासह वंचित बहुजन आघाडीचे राज्यातील नेते उपस्थित होते.आपल्या भाषणात ते म्हणाले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दाखवलेल्या मार्गावर आपण चालतो का, याचा विचार होणे गरजेचे आहे. भाजप पुढच्या पिढीचा मेंदू बंद करण्याचे कारस्थान रचत आहे. वंचित समाजाने या कारस्थानाला बळी पडू नये. आरक्षणाच्या प्रश्नावर भाष्य करताना त्यांनी सरकारवर मराठा-ओबीसींमध्ये भांडण लावण्याचा आरोप केला..एक अख्खे राज्य उभे करणाऱ्या सम्राट अशोकांना आपण मान्यता द्यायलाही तयार नाही, हे अतिशय दुर्दैवी आहे, असेही ते म्हणाले. बहुजन समाजासाठी वंचितशिवाय दुसरा पर्याय नाही. आगामी निवडणुकांमध्ये वंचितला साथ द्या, तुमची निराशा होणार नाही, अशी ग्वाही दिली..या भव्य मेळाव्याच्या मंचावर नतीकोद्दीन खतीब, अरुंधतीताई सिरसाट, राजेंद्र पातोडे, कार्यक्रमाध्यक्ष माननीय पी. जे. वानखडे, भारतीय बौद्ध महासभेचे महाराष्ट्र राज्याध्यक्ष यु. जी. बोराडे, अशोक सोनोने, उत्कर्षाताई रूपवते, निलेश विश्वकर्मा, प्रमोद देंडवे, मिलिंद इंगळे, श्रीकांत घोगरे, धीरज इंगळे, प्रदीप वानखडे, दामोदर जगताप, पुष्पाताई इंगळे, वंदनाताई वासनिक, भीमरावजी तायडे, धर्यवर्धन पुंडकर, ज्ञानेश्वर सुलताने, राहुल अहीरे, प्रशांत शिरसाट, रमेश गवई गुरुजी, प्रभाताई शिरसाट, आम्रपाली खंडारे, इंदुताई मेश्राम, सुनंदाताई तेलगोटे, गजानन गवई, संजय गवई, राहुल गोटे, पंचशील गजघाटे, पराग गवई, प्रकाश बागडे आदी मान्यवर उपस्थित होते.कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन नंदकुमार डोंगरे यांनी केले. प्रास्ताविक रमेश गवई गुरुजी यांनी तर आभारप्रदर्शन विजय जाधव यांनी केले. यावेळी समता सैनिक दलाच्या पथकाने मानवंदना दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.