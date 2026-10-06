दुरुस्तीवेळी अचानक सुरू झाला बॉयलर, २३ वर्षीय तरुणाचा मृत्यू; सुरक्षा साधनांच्या अभावामुळे दुर्घटनेचा नातेवाईकांचा आरोप

योगेश फरपट, अकोला : दोनद (ता. बार्शीटाकळी) येथील वैशाली बायोफ्युएल कंपनीत बॉयलरच्या दुरुस्तीचे काम सुरू असताना २३ वर्षीय कामगाराचा मृत्यू झाल्याची घटना घडली. किरण काळे (वय २३, रा. बारामती, जि. पुणे) असे मृत कामगाराचे नाव असल्याची प्राथमिक माहिती आहे. इथेनॉल निर्मिती करणाऱ्या या कंपनीत ही दुर्घटना घडली. या घटनेचे सीसीटीव्ही फुटेज समोर आले असून, त्यात दुरुस्तीचे काम करताना कामगाराकडे आवश्यक सुरक्षा साधने नसल्याचे दिसून येत असल्याचा दावा नातेवाइकांनी केला आहे..दुरुस्तीचे काम सुरू असताना किरण काळे यांना अपघात झाला. त्यानंतर त्यांचा मृत्यू झाला. या दुर्घटनेमागे कंपनी व्यवस्थापनाची निष्काळजीपणा असल्याचा आरोप मृताच्या कुटुंबीयांनी केला आहे. कामगारांच्या सुरक्षिततेसाठी आवश्यक उपाययोजना आणि सुरक्षा साधने उपलब्ध करून देण्यात आली होती का, याबाबतही प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे..रायफल साफ करताना अचानक गोळी सुटली, लोणावळ्यात माजी नगरसेवकाच्या मुलाचा मृत्यू.दरम्यान, या कंपनीत यापूर्वीही एका कामगाराचा अशाच स्वरूपाच्या घटनेत मृत्यू झाल्याची माहिती नातेवाइकांकडून देण्यात आली. त्यामुळे कंपनीतील कामगारांच्या सुरक्षेचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. मागील घटनेचीही चौकशी करून जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी होत आहे..कंपनीचा एका बड्या राजकीय नेत्याशी संबंध असल्याने दोन्ही घटनांवर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप मृताच्या नातेवाइकांनी केला आहे. मात्र, या आरोपांची स्वतंत्रपणे अधिकृत पुष्टी झालेली नाही. कंपनी व्यवस्थापनाची भूमिका याबाबत स्पष्ट होणे अपेक्षित आहे..किरण काळे यांच्या मृत्यूप्रकरणी पिंजर पोलिसांकडे तक्रार करण्यात आली असून, गुन्हा दाखल करण्यास दिरंगाई झाल्याचा आरोपही नातेवाइकांनी केला आहे. या प्रकरणात पोलिसांकडून नेमकी कोणती कारवाई करण्यात आली, तसेच दुर्घटनेमागील कारणे काय आहेत, याचा तपास सुरू आहे..कामगाराच्या मृत्यूस जबाबदार असलेल्या व्यक्ती व संबंधित व्यवस्थापनाची चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, तसेच मृताच्या कुटुंबीयांना न्याय व योग्य मदत मिळावी, अशी मागणी नातेवाइकांनी केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.