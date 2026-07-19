UK Ram Mandir: ब्रिटनमधील ४० वर्षे जुन्या प्रभू श्रीराम मंदिराचा लिलाव रद्द करा; पीटरबरोतील वाद पुन्हा चर्चेत, भारत सरकारच्या हस्तक्षेपाची मागणी

अकोला: ब्रिटनमधील पीटरबरो येथे गेल्या चार दशकांपासून अस्तित्वात असलेल्या प्रभू श्रीरामचंद्र मंदिराच्या जागेचा लिलाव करण्याच्या कथित निर्णयावरून श्री जानकी वल्लभो धर्मार्थ संस्थेने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. या निर्णयामुळे हिंदू समाजाच्या धार्मिक भावना दुखावल्या गेल्याचा आरोप करत संस्थेने भारत सरकारने तातडीने राजनैतिक स्तरावर हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी केली आहे..Monsoon forecast: ‘एल निनो’ नोव्हेंबरमध्ये सर्वोच्च पातळीवर पोहोचणार: ‘सीपीसी’चा अंदाज; मार्चमध्ये तीव्रता कमी होण्याची शक्यता.संस्थेचे पदाधिकारी गिरीराज तिवारी यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, पीटरबरो कौन्सिलने मंदिराच्या जागेबाबत घेतलेला निर्णय अत्यंत दुर्दैवी असून, गेली ४० वर्षे सुरू असलेल्या प्रभू श्रीरामचंद्र मंदिराच्या अस्तित्वावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारा आहे. मंदिराच्या जागेवर अन्य प्रार्थनास्थळ उभारण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आल्याने स्थानिक हिंदू समाजाच्या श्रद्धेला धक्का बसल्याचा आरोप त्यांनी केला. .भारताच्या केंद्र सरकारने या प्रकरणाची तातडीने दखल घेऊन ब्रिटन सरकारशी राजनैतिक स्तरावर चर्चा करावी, अशी मागणी संस्थेने केली आहे. प्रभू श्रीरामचंद्र मंदिर त्याच ठिकाणी कायम राहावे आणि सनातन धर्माच्या परंपरा व श्रद्धेचे संरक्षण व्हावे, यासाठी केंद्राने सकारात्मक भूमिका घ्यावी, असेही तिवारी यांनी नमूद केले. .Raigad Wildlife: निसर्गाचा अद्भूत चमत्कार! अंबा नदीत आढळला परदेशी व दुर्मिळ 'अल्बिनो एलीगेटर गार' मासा; रायगडमध्ये दुर्मिळ परदेशी माशाचा शोध.दरम्यान, या निर्णयाविरोधात ब्रिटनमधील स्थानिक हिंदू नागरिकांनी हायकोर्टात धाव घेतली असून, न्यायालयीन लढाई सुरू असल्याची माहिती संस्थेने दिली आहे. संस्थेने या प्रकरणात केंद्र सरकारने तातडीने हस्तक्षेप करून मंदिराचे अस्तित्व कायम ठेवण्यासाठी आवश्यक राजनैतिक व कायदेशीर प्रयत्न करावेत, अशी भूमिका पुन्हा एकदा स्पष्ट केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.