अकोला

UK Ram Mandir: ब्रिटनमधील ४० वर्षे जुन्या प्रभू श्रीराम मंदिराचा लिलाव रद्द करा; पीटरबरोतील वाद पुन्हा चर्चेत, भारत सरकारच्या हस्तक्षेपाची मागणी

Peterborough Hindu temple legal battle: पीटरबरोतील प्रभू श्रीराम मंदिराच्या जागेचा लिलाव निर्णयावर हिंदू समाजाचा तीव्र विरोध; भारत सरकारकडून तातडीच्या राजनैतिक हस्तक्षेपाची मागणी
Indian Community Seeks Protection for 40-Year-Old Shri Ram Temple in Peterborough

Indian Community Seeks Protection for 40-Year-Old Shri Ram Temple in Peterborough

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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अकोला: ब्रिटनमधील पीटरबरो येथे गेल्या चार दशकांपासून अस्तित्वात असलेल्या प्रभू श्रीरामचंद्र मंदिराच्या जागेचा लिलाव करण्याच्या कथित निर्णयावरून श्री जानकी वल्लभो धर्मार्थ संस्थेने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. या निर्णयामुळे हिंदू समाजाच्या धार्मिक भावना दुखावल्या गेल्याचा आरोप करत संस्थेने भारत सरकारने तातडीने राजनैतिक स्तरावर हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी केली आहे.

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