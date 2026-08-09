Chikhaldara Accident: सेल्फी घेताना तोल गेला अन् दरीत कोसळले; चिखलदऱ्यात बार्शीटाकळीतील ४० वर्षीय युवकाचा मृत्यू, मित्रांसोबत फिरायला गेले अन्..

बार्शीटाकळी : मित्रांसोबत चिखलदरा येथे फिरण्यासाठी गेलेल्या बार्शीटाकळीतील युवकाचा सेल्फी घेताना तोल जाऊन पंधरा ते वीस फूट खोल दरीत कोसळल्याने दुर्दैवी मृत्यू झाला. संतोष लाडके ४० असे मृत युवकाचे नाव आहे. ७ ऑगस्ट रोजी सकाळी अकरा ते बारा च्या सुमारास परतवाडा–चिखलदरा मार्गावरील वनविभागाच्या एका पॉइंटजवळ ही हृदयद्रावक घटना घडली. या घटनेने बार्शीटाकळी परिसरात हळहळ व्यक्त होत असून, लाडके कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे..Nighoj Tourism: पावसात खुलले निघोजचे रांजणखळगे! फेसाळ धबधबे, झुलता पूल अन् हिरवाईने पर्यटक मंत्रमुग्ध.संतोष लाडके हे धाबा येथील काही मित्रांसोबत चिखलदरा येथे फिरण्यासाठी गेले होते. परतवाडा–चिखलदरा मार्गावरील एका पॉइंटजवळ मित्रांसोबत सेल्फी घेत असताना अचानक त्यांचा तोल गेला आणि ते पंधरा ते वीस फूट खोल दरीत कोसळले. या दुर्घटनेत त्यांच्या डोक्याला व शरीराला गंभीर दुखापत झाली. घटना घडताच सोबतच्या मित्रांनी प्रसंगावधान राखत त्यांना तातडीने दरीतून बाहेर काढले. गंभीर जखमी अवस्थेत त्यांना परतवाडा येथील दवाखान्यात दाखल करण्यात आले. मात्र, प्रकृती गंभीर असल्याने डॉक्टरांनी पुढील उपचारासाठी अमरावती येथे हलविण्याचा सल्ला दिला. अमरावती येथे उपचार सुरू असतानाच त्यांचा मृत्यू झाला..मित्रांसोबत काही आनंदाचे क्षण घालवण्यासाठी सुरू झालेला हा प्रवास संतोष यांच्या आयुष्यातील अखेरचा प्रवास ठरला. काही क्षणांपूर्वी मित्रांसोबत हसत-खेळत असलेले संतोष अचानक दरीत कोसळल्याने सोबतच्या मित्रांनाही मोठा धक्का बसला. निसर्गाचे सौंदर्य टिपताना सेल्फीचा एक क्षण त्यांच्या जीवनाचा अखेरचा क्षण ठरल्याने या घटनेने सर्वांनाच सुन्न केले आहे..संतोष लाडके हे धाबा येथील चौकात कटलरी व जनरल स्टोअर्सचे दुकान चालवत होते. किरकोळ विक्रीच्या व्यवसायातून ते आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करीत होते. मनमिळाऊ स्वभावामुळे त्यांचा मित्रपरिवार मोठा होता. कुटुंबाचा आधार असलेल्या संतोष यांच्या अचानक जाण्याने आई-वडिलांसह संपूर्ण कुटुंबाला मोठा धक्का बसला असून, मित्रपरिवारावरही शोककळा पसरली आहे..दुर्दैवाची पुनरावृत्ती...दरम्यान, काही वर्षांपूर्वी संतोष लाडके यांचे लहान भाऊ गोपाल लाडके यांनी गळफास घेऊन आत्महत्या केली होती. आता संतोष यांच्या आकस्मिक मृत्यूने कुटुंबावर पुन्हा दुःखाचा आघात झाला आहे. एका पाठोपाठ आलेल्या या दुर्दैवी घटनांमुळे लाडके कुटुंबीयांवर दुःखाचे सावट अधिक गडद झाले आहे..Pune Wildlife: २० वर्षांनंतर दुर्मीळ चौशिंगा हरणाचे दर्शन! पुण्याच्या टेकड्यांत निसर्गाचा अनमोल ठेवा अजूनही जिवंत.सेल्फीचा क्षण... अन् आयुष्याचा अंत!चिखलदऱ्यासारख्या पर्यटनस्थळी निसर्गाचा आनंद घेताना सुरक्षिततेकडे दुर्लक्ष करणे किती जीवघेणे ठरू शकते, याची जाणीव करून देणारी ही घटना आहे. सेल्फीचा एक क्षण आनंदाची आठवण बनण्याऐवजी कुटुंबासाठी आयुष्यभराची वेदना ठरला. पर्यटनस्थळी धोकादायक कड्यांपासून सुरक्षित अंतर राखण्याची गरज या घटनेने पुन्हा अधोरेखित झाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.