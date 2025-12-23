अकोला

Prakash Ambedkar: घाणीत राहायचे की विकास हवा, हे नागरिकांनी ठरवावे : प्रकाश आंबेडकर, वंचितच्या हाती सत्ता द्या!

Development Agenda of Vanchit Bahujan Aghadi: विकासाच्या दिशेने जाणारे शहर हवे की घाणीत राहायचे? प्रकाश आंबेडकरांचे आवाहन
Prakash Ambedkar addressing a public gathering during an election campaign.

Sakal

सकाळ डिजिटल टीम
-योगेश फरपट

अकोला : नागरिकांनी आता ठरवायचे आहे की त्यांना घाणीत, अविकसित शहरात राहायचे आहे की विकासाच्या दिशेने जाणारे शहर हवे आहे. जर घाणीत राहायचे असेल तर कमळाला मतदान करा, नाहीतर वंचितला साथ देऊ आमच्या हाती सत्ता द्या असे आवाहन वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी व्यक्त केले.

