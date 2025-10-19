Acola News: ‘दिव्यांनी उजळले शहर, आनंदाने उजळली मने’; साहित्य खरेदीसाठी ग्राहकांची मोठी गर्दीः पोलिसांकडून चोख बंदोबस्त

-योगेश फरपट अकोला : दिवाळी सणानिमित्त शहरातील बाजारपेठा चैतन्यमय झाल्या आहेत. प्रकाशाचा आणि आनंदाचा उत्सव साजरा करण्यासाठी नागरिक खरेदीत मग्न झाले आहेत. शहरातील गांधी रोड, कौलखेड, जठारपेठ, हिंगणा फाटा, खडकी, राजेश्वर मंदिर परिसर आदी प्रमुख ठिकाणी ग्राहकांची झुंबड उसळली आहे. संपूर्ण बाजारपेठा रंगीबेरंगी दिवे, आकर्षक आकाशकंदील आणि फुलांच्या तोरणांनी उजळून निघाल्या आहेत. एकंदरीत अकोल्यात सर्वत्र दिवाळीचा उत्साह ओसंडून वाहत आहे, एकंदरीत “दिव्यांनी उजळलेले शहर, आनंदाने उजळलेली मने” असे दृश्य पाहून प्रत्येकाच्या चेहऱ्यावर समाधान झळकत आहे..Arya Chavan: आर्या चव्हाणच्या मारकऱ्याला फाशीच द्या! 'सातारा सकल मराठा क्रांती मोर्चासह ग्रामस्थ आक्रमक'; खटला जलदगती न्यायालयात चालवा.दरवर्षीप्रमाणे यंदाही दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर कपडे, मिठाई, फटाके, गृहसजावटी वस्तू, सोन्याचे दागिने, इलेक्ट्रॉनिक वस्तू तसेच वाहन खरेदीसाठी नागरिकांचा उत्साह वाढलेला आहे. व्यापाऱ्यांनी ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी विशेष सवलती, ‘दिवाळी ऑफर’ आणि ‘एक खरेदी करा, एक मोफत’ अशा योजना जाहीर केल्या आहेत. त्यामुळे विक्रीत लक्षणीय वाढ होत असल्याचे व्यापाऱ्यांचे म्हणणे आहे. गांधी रोड व जठारपेठ भागात दिवाळीच्या खरेदीसाठी कपडे, मिठाई, गृहोपयोगी वस्तूंची दुकाने सजली आहेत. कौलखेड व हिंगणा फाटा भागात फटाक्यांची दुकाने आणि मिठाई विक्री केंद्रांवर मोठी गर्दी पाहायला मिळत आहे. खडकी व राजेश्वर मंदिर परिसरात पारंपरिक वस्तूंसह देवी-देवतांच्या मूर्ती, दिवे आणि सजावटी साहित्य खरेदीसाठी महिलांची विशेष उपस्थिती दिसून येत आहे..दिवाळी म्हटलं की गोडधोड, नवे कपडे आणि फटाके यांची रेलचेल अनिवार्यच! शहरातील अनेक मिठाई विक्रेत्यांनी नव्या प्रकारच्या मिठाई बाजारात आणल्या असून ‘घरगुती फराळ’ विक्रीला सुद्धा जोर आला आहे. महागाई असूनही लोकांचा दिवाळी सण साजरा करण्याचा उत्साह कमी झालेला नाही, असे गांधी रोडवरील व्यापारी भाऊसाहेब पाटील यांनी सांगितले. बाजारात वाढलेल्या गर्दीमुळे वाहतुकीवर ताण निर्माण झाला आहे. त्यामुळे पोलिस विभागाने वाहतूक नियंत्रणासाठी विशेष पथके तैनात केली आहेत. .नागरिकांनी दोनचाकी व चारचाकी वाहने नियोजित ठिकाणीच पार्क करावीत, असे आवाहन वाहतूक पोलिसांनी केले आहे. शहरातील रस्त्यांवर प्रकाशमाळा, फुलांच्या तोरणांनी सजावट करण्यात आली असून अनेक ठिकाणी दिवाळी मेळ्यांचे आयोजन करण्यात आले आहे. मुलांपासून ज्येष्ठांपर्यंत सर्वच वयोगटातील लोकांचा उत्साह ओसंडून वाहत आहे..MPSC Success Story:'लिंबच्या सुनबाईची कष्टाच्या जाेरावर यशाला गवसणी';'एमपीएससी'त साधली हॅट्रिक, वडिलांचं स्वप्न उतरवलं सत्यात!.संवादात आनंदाचे सूरखरेदीदरम्यान दुकानदार आणि ग्राहक यांच्या संवादातही आनंदाचे सूर ऐकायला मिळत आहेत. व्यापाऱ्यांचा अंदाज आहे की यंदाच्या हंगामात विक्रीत गेल्या वर्षीच्या तुलनेत सुमारे ३० टक्के वाढ होईल. इलेक्ट्रॉनिक वस्तू, गृहसजावट आणि कपडे या विभागात सर्वाधिक उलाढाल अपेक्षित आहे. दिवाळीचा सण साजरा करण्यासाठी नागरिकांनी खरेदीसोबतच घरांची स्वच्छता, सजावट आणि फटाक्यांची तयारीही सुरू केली आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.