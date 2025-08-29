अकोला

Akola News: उमा बॅरेज प्रकल्पात नऊ कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार; सहायक अभियंत्याच्या तक्रारीवरून सात जणांविरुद्ध गुन्हा

Corruption Case: मूर्तिजापूर येथील उमा बॅरेज प्रकल्पाच्या कामात सहा वर्षांपूर्वी झालेल्या कामात सुमारे नऊ कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार समोर आला. सात जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला गेला असून तपास अकोला आर्थिक गुन्हे शाखेकडे आहे.
मूर्तिजापूर : तालुक्यातील उमा बॅरेज प्रकल्पाच्या कामात सुमारे नऊ कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाल्याचे सहायक अभियंत्यांच्या तक्रारीवरून निदर्शनास आले आहे.

