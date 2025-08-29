Akola News: उमा बॅरेज प्रकल्पात नऊ कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार; सहायक अभियंत्याच्या तक्रारीवरून सात जणांविरुद्ध गुन्हा

मूर्तिजापूर : तालुक्यातील उमा बॅरेज प्रकल्पाच्या कामात सुमारे नऊ कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाल्याचे सहायक अभियंत्यांच्या तक्रारीवरून निदर्शनास आले आहे..विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या अकोला सिंचन मंडळातील तत्कालीन चार वरिष्ठ अधिकारी व तीन कंत्राटदार, अशा सात जणांविरुद्ध भारतीय दंड विधान १८६० च्या ४०६, ४०९, ४१७, ४२०, ४६८, ४७१, १२०(ब) कलमांतर्गत याप्रकरणी सहायक अभियंता गौरव बोबडे यांच्या तक्रारीवरुन गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे..दि.१ मार्च २०११ ते ३१ मार्च २०१२ दरम्यान उमा बॅरेज प्रकल्पातील सरळ उचल पद्धतीच्या द्वारनिर्मिती व उभारणीच्या कामात करारनाम्यानुसार अतिप्रदान करून शासनाचे कोट्यवधींचे नुकसान करण्यात आल्याचा आरोप आहे. .Nagpur High Court: गुन्हा उशिरा दाखल करणे हा कायद्याचा गैरवापरच; उच्च न्यायालय, अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार करणाऱ्यावरील गुन्हा रद्द.या प्रकरणाचा तपास अकोला आर्थिक गुन्हे शाखेकडे वळविण्यात आला असून, माना पोलिस ठाण्याचे ठाणेदार गणेश नावकार यांच्या मार्गदर्शनाखाली चौकशी सुरू आहे. याप्रकरणातील लोकप्रतिनिधींच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे..माना पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील हा प्रकार असल्यामुळे माना पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. पुढील सर्व तपास या प्रकरणी इओडब्ल्यू (आर्थिक गुन्हे शाखा) करीत आहे.- गणेश नावकार, ठाणेदार, माना.२०१२ मधील हा भ्रष्टाचार आहे. तेव्हापासून पाठपुरावा सुरू आहे. राजकीय वरदहस्तामुळे हे प्रकरण दबले होते, मात्र आता शासनाचा रुपया न् रुपया वसूल करीन. दोषींवर बोजा लावला जाईल. नियमानुसार कार्यवाही होईल.- हरीश पिंपळे, आमदार, मूर्तिजापूर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.