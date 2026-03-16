MLA Randhir Savarkar: शेतकऱ्यांच्या पीक कर्ज फेडीची मुदत ३० जूनपर्यंत वाढवावी: आमदार रणधीर सावरकर, अन्याय दूर करा!

-योगेश फरपटअकोला: शेतकऱ्यांनी घेतलेल्या पीक कर्जाची परतफेड ३१ मार्चपूर्वी करणे बंधनकारक असल्याने अनेक अडचणी निर्माण होत आहेत. कर्जाच्या मुदतीचा विचार करता १२ महिन्यांचा कालावधी पूर्ण होण्यापूर्वीच शेतकऱ्यांना कर्जफेड करावी लागते, अन्यथा ते थकीत ठरतात. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या पीक कर्ज फेडीची अंतिम मुदत ३१ मार्चऐवजी १५ जून किंवा ३० जूनपर्यंत वाढवावी, अशी मागणी आमदार रणधीर सावरकर यांनी सहकार खात्याच्या अर्थसंकल्पीय अनुदान मागण्यांवरील चर्चेदरम्यान सभागृहात केली. सावरकर म्हणाले की, मार्चअखेर व्यापारी व व्यावसायिक व्यवहारांचे लेखे-जोखे अंतिम करण्याची प्रक्रिया सुरू असते. त्याच कालावधीत शेतकऱ्यांनाही कर्जफेड करावी लागत असल्याने व्यापारी वर्गाकडून शेतमालाची खरेदी योग्य भावात होत नाही. परिणामी शेतकऱ्यांना नाईलाजाने कमी दरात माल विकावा लागतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांवरील हा अन्याय दूर करण्यासाठी कर्जफेडीची मुदत वाढविणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले. यासोबतच राज्यात सेवा सहकारी संस्थांचे जाळे मोठ्या प्रमाणावर असल्याचे सांगत ग्रामीण भागात महसूल विभागाकडून सेवा सहकारी सोसायट्यांना ५०० ते १००० चौरस फुटांची जागा विनामूल्य देण्यात यावी, जेणेकरून त्या ठिकाणी संस्थांची कार्यालये उभारता येतील, अशी मागणीही त्यांनी केली. तसेच शेतकऱ्यांना किसान क्रेडिट कार्ड अंतर्गत सध्या तीन ते पाच लाख रुपयांची मर्यादा दिली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या कर्ज व्यवहाराची रक्कम बचत खात्याऐवजी किसान क्रेडिट कार्ड खात्यात ठेवावी. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आवश्यकतेनुसार कधीही पैसे काढणे किंवा भरणा करणे सोयीचे होईल, असेही सावरकर यांनी शासनाला सुचविले.