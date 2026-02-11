अकोला

Animal Rescue Story: प्रसंगावधान मुळे वाचले हरणाचे प्राण! डिगांबर सोनुने ठरले देवदूत; कुत्र्यांच्या हल्यातून हरण झाले जखमी!

Wildlife rescue incident in rural area: डिगांबर सोनूने यांच्या धाडसाने वाचले जखमी हरणाचे प्राण
Quick Thinking Prevents Tragedy as Deer Saved from Dog Pack

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

-संतोष थोरहाते

हिवरा आश्रम: प्रसंगावधान व धैर्याने मुक्या प्राण्याचा जीव वाचविला जाऊ शकतो याचा प्रत्‍यय आज हिवरा आश्रम येथे डिगांबर रामकृष्ण सोनूने यांच्या रूपाने दिसून आला. येथील डिगांबर सोनूने यांनी प्रसंगावधान कुत्र्यांच्या हल्यातून एका जखमी हरणाचे प्राण वाचवले.

Akola
attack
Dog
district
Wildlife
Forest department
deer
Dog Rescue

