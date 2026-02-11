Animal Rescue Story: प्रसंगावधान मुळे वाचले हरणाचे प्राण! डिगांबर सोनुने ठरले देवदूत; कुत्र्यांच्या हल्यातून हरण झाले जखमी!

-संतोष थोरहाते हिवरा आश्रम: प्रसंगावधान व धैर्याने मुक्या प्राण्याचा जीव वाचविला जाऊ शकतो याचा प्रत्यय आज हिवरा आश्रम येथे डिगांबर रामकृष्ण सोनूने यांच्या रूपाने दिसून आला. येथील डिगांबर सोनूने यांनी प्रसंगावधान कुत्र्यांच्या हल्यातून एका जखमी हरणाचे प्राण वाचवले..सोलापूरला बुलेट ट्रेनचे ऐतिहासिक गिफ्ट! पुणे एक तासात, हैदराबाद सव्वा, तर मुंबई अडीच तासांत गाठणे होणार शक्य...याबाबत सविस्तर घटना अशी की, ९ फेब्रुवारी रोजी सकाळी ८ वाजेदरम्यान विवेकानंद आश्रमाच्या शेतात दोन मोकाट कुत्र्यांनी एका हरणावर हल्ला चढवून त्याला जखमी केले. मात्र डिगांबर सोनूने यांनी वेळेचा विलंब न लावता प्रसंगावधान व धैर्याने कुत्र्यांच्या हल्यातून या जखमी हरिणीची सुटका केली. हिवरा आश्रम येथे कळपातून सुटून एक हरण विवेकानंद आश्रमाच्या शेतात आले होते. .दोन कुत्र्यांनी पाठलाग करून हरीणावर हल्ला केला. डिगांबर सोनूने यांनी या हरिणीचे प्राण वाचवले आणि डिगांबर सोनूने हे खऱ्या अर्थाने त्या हरिणीसाठी देवदूत बनले. सकाळी कुत्र्यांच्या ते नजरेस पडताच त्यांनी हे सावज हेरले. त्यांनी पाहून ही हरिणीही सैरावैरा वेगाने पळू लागली. मात्र तीला धावता आले नाही. त्याचा फायदा घेवून दोन कुत्र्यांनी तिच्यावर हल्ला केला..हिवरा आश्रम येथे भाडेकरू असलेल्या विशाल केकाण या विद्यार्थ्यांने हरिणावर कुत्रे हल्ला करीत असल्याची माहिती त्यांना दिली. सोनूने यांनी प्रसंगावधान राखत कुत्र्यांचा पाठलाग करणे सुरू केला. मोठया कष्टाने व प्रयत्नाने त्यांनी या कुत्र्यांना पिटाळून लावत या हरिणीची त्यांच्या तावडीतून सुटका केली. डिगांबर सोनूने यांनी जखमी अवस्थेतील हरिणीला हिवरा आश्रम येथील सर्पमित्र तथा वन्यजीव संरक्षक वनिता बोराडे यांच्या सूर्पद केले. सोनूने यांच्या यांच्या धाडसामुळे एका मुक्या जीवाचे प्राण वाचले. डिगांबर सोनूने यांचे सर्व स्तरावरून कौतुक होत आहे..Latur News: लातूरजवळील धावपट्टी चुकली तर विमानाचे दगडाच्या खाणीत लॅंडिंग; विमानतळाभोवती बेसुमार दगडांचे उत्खनन, धक्कादायक माहीती समाेर...जखमी अवस्थेतील हरिणाला मेहकर येथील पशूवैद्यकिय रूग्णालयात दाखल करण्यात आले असून त्याच्यावर प्राथमिक उपचार करण्यात आले. सदर हरण जखमी व उभे राहण्यास असमर्थ असल्यामुळे वनविभागाच्या निगराणीत त्याला बरे होई पर्यंत ठेवण्यात येईल.वनिता बोराडे, सर्पमित्र तथा वन्यजीव संरक्षक हिवरा आश्र.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.