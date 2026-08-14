Akola News : डीवायएसपी शंकर शेळके यांना ‘अति-उत्कृष्ट सेवा पदक’

अकोला - दीर्घकालीन, निष्कलंक व गुणवत्तापूर्ण सेवेची दखल घेत भारत सरकारच्या गृह मंत्रालयाच्या निर्देशानुसार महाराष्ट्र पोलिस दलातील अधिकारी व अंमलदारांना ‘उत्कृष्ट सेवा पदक’ व ‘अति-उत्कृष्ट सेवा पदक’ प्रदान करण्यात येत आहे. यामध्ये अकोला स्थानिक गुन्हे शाखेचे तत्कालीन प्रमुख तथा नुकतेच पोलिस उपअधीक्षकपदी पदोन्नती झालेले शंकर विठ्ठल शेळके यांची ‘अति-उत्कृष्ट सेवा पदका’साठी निवड झाली आहे. स्वातंत्र्यदिनानिमित्त (ता. १५) पालकमंत्री ॲड. आकाश फुंडकर यांच्या हस्ते शेळके यांचा पदक देऊन सन्मान करण्यात येणार आहे..पोलिस महासंचालक सदानंद दाते यांनी पदकासाठी निवड झालेल्या अधिकारी व अंमलदारांचे अभिनंदन करून त्यांच्या भावी सेवेसाठी शुभेच्छा दिल्या आहेत. अकोला स्थानिक गुन्हे शाखेचे प्रमुख म्हणून कार्यरत असताना शेळके यांनी विविध गंभीर गुन्ह्यांच्या तपासात महत्त्वाची भूमिका बजावली. तसेच पोलिस सेवेत त्यांनी बजावलेल्या उल्लेखनीय व गुणवत्तापूर्ण कामाची दखल घेत त्यांची ‘अति-उत्कृष्ट सेवा पदका’साठी निवड करण्यात आली आहे..दरम्यान, मागील आठवड्यातच शेळके यांना भारत सरकारच्या गृह मंत्रालयाचा केंद्रीय दक्षता पथक सन्मान प्राप्त झाला आहे. राज्याचे पोलिस महासंचालक सदानंद दाते यांच्या हस्ते त्यांचा या सन्मानाने गौरव करण्यात आला होता. बँक दरोडा प्रकरणाची अवघ्या ३६ तासांत उकल केल्याबद्दल त्यांच्या नेतृत्वाखालील पथकाच्या उल्लेखनीय कामगिरीची दखल घेत हा सन्मान देण्यात आला होता..पोलिस उपअधीक्षकपदी पदोन्नतीनंतर नव्या जबाबदारीची सुरुवात करत असतानाच मिळालेला ‘अति-उत्कृष्ट सेवा पदक’ हा शेळके यांच्या प्रदीर्घ पोलिस सेवेतील महत्त्वाचा सन्मान ठरला आहे. त्यांच्या या कामगिरीमुळे अकोला पोलिस दलाच्या शिरपेचात आणखी एक मानाचा तुरा खोवला गेला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.