अकोला

Akola News : डीवायएसपी शंकर शेळके यांना ‘अति-उत्कृष्ट सेवा पदक’

भारत सरकारच्या गृह मंत्रालयाच्या निर्देशानुसार महाराष्ट्र पोलिस दलातील अधिकारी व अंमलदारांना ‘उत्कृष्ट सेवा पदक’ व ‘अति-उत्कृष्ट सेवा पदक’ प्रदान करण्यात येत आहे.
DYSP Shankar Shelake

DYSP Shankar Shelake

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योगेश फरपट
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अकोला - दीर्घकालीन, निष्कलंक व गुणवत्तापूर्ण सेवेची दखल घेत भारत सरकारच्या गृह मंत्रालयाच्या निर्देशानुसार महाराष्ट्र पोलिस दलातील अधिकारी व अंमलदारांना ‘उत्कृष्ट सेवा पदक’ व ‘अति-उत्कृष्ट सेवा पदक’ प्रदान करण्यात येत आहे. यामध्ये अकोला स्थानिक गुन्हे शाखेचे तत्कालीन प्रमुख तथा नुकतेच पोलिस उपअधीक्षकपदी पदोन्नती झालेले शंकर विठ्ठल शेळके यांची ‘अति-उत्कृष्ट सेवा पदका’साठी निवड झाली आहे. स्वातंत्र्यदिनानिमित्त (ता. १५) पालकमंत्री ॲड. आकाश फुंडकर यांच्या हस्ते शेळके यांचा पदक देऊन सन्मान करण्यात येणार आहे.

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