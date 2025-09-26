अकोला

E-Crop Survey: मुदतवाढीनंतरही ई-पीक पाहणीकडे पाठ; ३८ टक्के नोंदणी बाकी, सर्व्हर डाऊनचा फटका

Maharashtra Farmers: अकोला जिल्ह्यात ई-पीक पाहणीसाठी शेतकऱ्यांचा प्रतिसाद कमी असल्याने शासनाने ३० सप्टेंबरपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. पिक विमा, अनुदान आणि नुकसान भरपाईसाठी शेतकऱ्यांना ई-पीक नोंदणी करणे बंधनकारक आहे.
E-Crop Survey

E-Crop Survey

सुगत खाडे
अकोला : राज्यात विविध भागात सुरू असलेला मुसळधार पाऊस, सर्व्हर डाऊनचा फटका या व इतर कारणांमुळे ई-पीक पाहणीकडे शेतकऱ्यांनी पाठ फिरवल्याचे दिसून येत आहे. मुतदवाढ दिल्यानंतर सुद्धा पिक पाहणीसाठी शेतकरी ऑनलाईन नोंदणी करत नसल्याने जिल्ह्यात आतापर्यंत केवळ ६१.४८ टक्केच ई-पीक पाहणी करण्यात आली आहे.

Akola
Farmer
crop insurance
e crop survey

