E-Crop Survey: मुदतवाढीनंतरही ई-पीक पाहणीकडे पाठ; ३८ टक्के नोंदणी बाकी, सर्व्हर डाऊनचा फटका

अकोला : राज्यात विविध भागात सुरू असलेला मुसळधार पाऊस, सर्व्हर डाऊनचा फटका या व इतर कारणांमुळे ई-पीक पाहणीकडे शेतकऱ्यांनी पाठ फिरवल्याचे दिसून येत आहे. मुतदवाढ दिल्यानंतर सुद्धा पिक पाहणीसाठी शेतकरी ऑनलाईन नोंदणी करत नसल्याने जिल्ह्यात आतापर्यंत केवळ ६१.४८ टक्केच ई-पीक पाहणी करण्यात आली आहे. .नैसर्गिक आपत्तीची स्थिती व शेतकऱ्यांकडून अल्प प्रतिसाद मिळत असल्याने शासनाने ई-पीक पाहणीला पुन्हा एकदा ३० सप्टेंबरपर्यंत मुतदवाढ दिली आहे. त्यामुळे उर्वरीत शेतकऱ्यांना मुदतीत पीक पेरा नोंदणी करण्याची संधी मिळाली आहे..शेतकरी अनुदान, पिक विमा, नुकसान भरपाई यासह कृषी विभागातील योजनांचा लाभ घेण्यासाठी शासनाकडून शेतकऱ्यांना पीक पाहणी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यानुसार १ ऑगस्टपासून जिल्ह्यात खरीप हंगाम २०२५ साठी ई-पीक पाहणी सुरू करण्यात आली. १५ सप्टेंबरपर्यंत शेतकऱ्यांनी ॲपद्वारे खरीपातील पिकांची नोंद करून घेणे गरजेचे होते. परंतु या मुदतीत शेतकऱ्यांनी नोंदणी न केल्याने पाच दिवसांची मुदतवाढ देण्यात आली. .१३ सप्टेंबरपर्यंत २२ लाख २७ हजार ५५४ हेक्टरवर ई-पीक पाहणी पूर्ण झाली होती. त्याची टक्केवारी ४७.३२ होती. परंतु त्यानंतर सुद्धा ई-पीक पाहणीच्या नोंदणीकडे शेतकऱ्यांनी पाठ फिरवली. परिणामी शासनाने ई-पीक नोंदणीला आता ३० सप्टेंबरपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. सततचा पाऊस, शेतात साचलले पाणी व सर्व्हर डाऊन असल्याने शेतकऱ्यांच्या सुविधेसाठी मुदतवाढ देण्यात आली आहे..नोंदणी न केल्यास मदतीपासून राहणार वंचितराज्य शासनाकडून २०२१ पासून ई-पीक पाहणी सुरू करण्यात आली आहे. या माध्यमातून शेतकऱ्यांनी खरीप हंगामातील पिकांची नोंद ॲपद्वारे करण्याची सोय उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. शेतातील पिकांचा पेरा ऑनलाईन पद्धतीने सातबाऱ्यावर नोंद करण्यासाठी ई-पीक पाहणी महत्त्वाची ठरते. त्याचबरोबर ई-पीक पाहणी केली नाही तर शेतकऱ्यांना पीकविमा आणि पीककर्जापासून वंचित राहावे लागते..अशी आहे जिल्ह्याची स्थितीतालुका क्षेत्र हेक्टर टक्केवारीमूर्तिजापूर ३३९१७ ६८.०९तेल्हारा ३२४४८ ६४.८३पातूर २५२७० ६३.८बाळापूर ३६१२३ ६३.०८बार्शीटाकळी ३०१२२ ६२.५४अकोला ४६७६१ ५७.९३अकोट ३८०८३ ५६.९७एकूण २४२७२४ ६१.८४.Parbhani News : अतिवृष्टीग्रस्त परभणी जिल्ह्यासाठी १२८ कोटींची आर्थिक मदत मंजूर; शेतकऱ्यांना थेट खात्यात जमा होणार नुकसानभरपाई.शासनाकडून ई-पीक पाहणी आवश्यक करण्यात आली आहे. ई-पीक पाहणी केल्यास शेतकऱ्यांना प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेचा लाभ, नैसर्गिक आपत्तीमध्ये नुकसान भरपाई, हमीभावाने शेतमालाची विक्री करता येऊ शकते. त्यामुळे अधिकाधिक शेतकऱ्यांनी ई-पीक पाहणी (नोंदणी) करावी.- निखील खेमणार, उपजिल्हाधिकारी (महसूल), अकोला.