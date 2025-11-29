Eknath Shinde : हेलिकॉप्टर तांत्रिक अडचणीमुळे शिंदेंचा हिवरखेड दौरा रद्द; फोनवरूनच नागरिकांशी संवाद साधला!

हिवरखेड : उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पदावर असताना हा त्यांचा पहिलाच हिवरखेड दौरा होता. हिवरखेड येथील शिवसेना शिंदे गट व प्रहार युतीच्या नगराध्यक्ष पदाच्या उमेदवार शोभाताई मधुकर घुंगड व सर्व नगरसेवक पदाच्या उमेदवारांच्या प्रचारार्थ त्यांची जाहीर सभा हिवरखेड रुप्राव येथील केवल देशमुख यांच्या लेआउट प्लॉटमध्ये आयोजित करण्यात आली होती. मात्र हेलिकॉप्टरच्या तांत्रिक कारणाने ते येवू शकले नाहीत. म्हणून त्यांनी फोनवरूनच जनतेशी संवाद साधत शिंदेसेनेच्या पाठीशी उभे राहण्याचे आवाहन केले..Eknath Shinde : एकनाथ शिंदेची शिवसेना कोल्हापुरात स्वबळावर लढणार का? कार्यकर्त्या बैठकीत काय झाला निर्णय.हिवरखेड नगरपरिषद निर्मिती झाल्यानंतर ही पहिलीच सार्वत्रिक निवडणूक असल्याने या निवडणुकीला ऐतिहासिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे. प्रत्येकच पक्षाचे नेते राजकीय अस्तित्वाची लढाई समजून रणांगणात उतरलेले आहेत. त्याचमुळे उपमुख्यमंत्री शिंदे सुद्धा आपल्या उमेदवारांच्या प्रचारार्थ येणार होते. सभेचा उत्साह पाहून शिंदे यांनी फोनवरूनच नागरिकांची माफी मागत शिवसेना प्रहार युतीच्या उमेदवारांना विजयी करून देण्याचे आवाहन केले. प्रचारासाठी एक तारखेची मुदत वाढवून मिळाल्यामुळे शक्य झाल्यास एक तारखेला अकोला जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर येण्याचा प्रयत्न करेल असेही ते म्हणाले. यावेळी नगराध्यक्ष पदाच्या उमेदवार शोभाताई घुंगड यांच्यासह जिल्ह्यातील इतर सर्व नगर परिषदांचे शिवसेना शिंदे गटाचे उमेदवार यांच्यासह नेते उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.