अकोला

Eknath Shinde : हेलिकॉप्टर तांत्रिक अडचणीमुळे शिंदेंचा हिवरखेड दौरा रद्द; फोनवरूनच नागरिकांशी संवाद साधला!

Hivarkhed Election : हिवरखेड दौरा रद्द झाल्यामुळे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी फोनवरूनच नागरिकांशी संवाद साधला आणि शिवसेना उमेदवारांना समर्थनासाठी आवाहन केले. नगरपरिषदेच्या पहिल्या ऐतिहासिक निवडणुकीसाठी शिंदे गटाचे उमेदवार जोरदार प्रचारात आहेत.
Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
हिवरखेड : उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पदावर असताना हा त्यांचा पहिलाच हिवरखेड दौरा होता. हिवरखेड येथील शिवसेना शिंदे गट व प्रहार युतीच्या नगराध्यक्ष पदाच्या उमेदवार शोभाताई मधुकर घुंगड व सर्व नगरसेवक पदाच्या उमेदवारांच्या प्रचारार्थ त्यांची जाहीर सभा हिवरखेड रुप्राव येथील केवल देशमुख यांच्या लेआउट प्लॉटमध्ये आयोजित करण्यात आली होती. मात्र हेलिकॉप्टरच्या तांत्रिक कारणाने ते येवू शकले नाहीत. म्हणून त्यांनी फोनवरूनच जनतेशी संवाद साधत शिंदेसेनेच्या पाठीशी उभे राहण्याचे आवाहन केले.

Eknath Shinde : एकनाथ शिंदेची शिवसेना कोल्हापुरात स्वबळावर लढणार का? कार्यकर्त्या बैठकीत काय झाला निर्णय
Akola
political
election
Eknath Shinde
Maharashtra Politics

