Eknath Shinde : एकनाथ शिंदेची शिवसेना कोल्हापुरात स्वबळावर लढणार का? कार्यकर्त्या बैठकीत काय झाला निर्णय

Shivsena Eknath Shinde : सुपारी फुटली आहे, लगीनघाई सुरू झाली आहे, आता लढायचे, जिंकायचे आहे. विधानसभेची पुनरावृत्ती करायची आहे. विरोधकांना धोबीपछाड करायचे आहे. तीन डिसेंबरला निकालादिवशी गुलाल उधळायला मी तुमच्यासोबत आहे. ‘सुट्टी द्यायची नाही’, अशा अस्सल कोल्हापुरी शब्दांत आज उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गटनेत्यांसह कार्यकर्त्यांना आवाहन करून विजयाचा निर्धार केला. शिवसेना गटनेता मेळाव्यात ते बोलत होते..मार्केट यार्ड येथील रामकृष्ण हॉलमध्ये हा मेळावा झाला. पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर, उद्योगमंत्री उदय सामंत, पर्यटनमंत्री शंभूराज देसाई, खासदार धैर्यशील माने, राज्य नियोजन मंडळाचे कार्याध्यक्ष आमदार राजेश क्षीरसागर, गृहराज्य मंत्री योगेश कदम, आमदार चंद्रदीप नरके यांच्यासह शिवसेनेचे पदाधिकारी व्यासपीठावर होते..उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी खास शैलीत कार्यकर्त्यांना मार्गदर्शन केले. ते म्हणाले, ‘आता ‘खटक्यावर बोट जाग्यावर पलटी’ करायचे आहे. ‘विषय हार्ड’ करून टाकायचा आहे. जीवाला जीव देणारा आपला शिवसैनिक आहे. धैर्यशील माने निवडून येणार नाहीत, असे सगळे म्हणत होते. माझा मात्र शिवसैनिकांवर विश्वास होता. त्यामुळे आज ते खासदार आहेत. कोल्हापुरात महायुतीला दहापैकी दहा जागा मिळाल्या आहेत. त्यापैकी पाच आपल्याला आहेत. हे कोल्हापूरकरांचे प्रेम आहे..मुख्यमंत्री असताना अडीच वर्षांत केवळ तीन तास झोप घेऊन जनतेसाठी योजना दिल्या. त्या जनतेपर्यंत पोहचविण्याचे काम शिवसैनिकाने करायचे आहे. ‘एक बार कमिटमेंट दे दी तो हम खुद की भी सुनते नही’ ही शिकवण बाळासाहेबांची आहे. त्यामुळे एकनाथ शिंदे शब्द देत नाहीत, दिला तर तो पूर्ण केल्याशिवाय सोडत नाहीत. शेतकऱ्यांची मदत ३०जूनपर्यंत त्यांच्या खात्यावर असेल. लाडकी बहीण योजना कधीही बंद पडणार नाही.’शिंदे म्हणाले, ‘राहुल गांधी मतचोरी म्हणून निगेटिव्ह नेरेटिव्ह पसरवित आहेत. आजपर्यंत नोट चोरी करून देशाला राज्याला खड्ड्यात घेतले. अतिरेक्यांनी गोळीबार केला तेव्हा पी. चिदंबरम म्हणत होते की आमच्यावर वरून दबाव आहे. अशांचा आम्ही निषेध करतो. आता सैनिकांनी सिंदूर ऑपरेशनद्वारे पाकड्यांच्या घरात घुसून मारले.’.आमदार क्षीरसागर यांनी प्रास्ताविकात कोल्हापूरला उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी काय काय दिले, याबाबतची माहिती दिली. गृह राज्यमंत्री कदम, खासदार धैर्यशील माने यांनी शिवसेनेचे काम जनतेपर्यंत पोहचविण्याचे आवाहन केले. पालकमंत्री आबिकर यांनी कार्यकर्त्याला या ना त्या पद्धतीचे पद देणार असल्याचे जाहीर केले. येथे १६ जणांचे पक्ष प्रवेश झाले. माजी आमदार जयश्री जाधव, डॉ. सुजित मिणचेकर, माजी खासदार संजय मंडलिक यांच्यासह पदाधिकारी उपस्थित होते..Eknath Shinde:'उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आज पारनेरमध्ये येणार'; सुजित झावरे यांचा शिवसेना पक्षप्रवेश कार्यक्रम .गटप्रमुख विजयाचा शिल्पकारसंकट आहे तेथे शिवसेना आहे. गटप्रमुख विजयाचा शिल्पकार आहे. तुमची एकजूट कायम ठेवा. मतदार यादी दुरुस्त करा. नाव गेले की परत येत नाही ते नाव जपा. तुमचा उत्साह पाहिल्यावर पुन्हा एकदा विधानसभेच्या विजयाची पुनरावृत्ती होईल, असा मला विश्वास आहे. तीन डिसेंबरला फटाके फोडायचे आहेत. गुलाल उधळायचा आहे. स्थानिक स्वराज्याच्या प्रत्येक संस्थेत महायुतीचा भगवा फडकवायचा आहे, असेही उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले.कोल्हापूरच्या प्रश्नांची आठवणपंचगंगा नदी प्रदूषण, एमआयडीसाली पाचशे कोटी मंजूर केले आहेत. संगीतसूर्य केशवराव भोसले नाट्यगृहासाठी पंचवीस कोटी दिले आहेत. आणखी लागले तर देऊ. कोल्हापुरात आयटीपार्क करायचा आहे. कोल्हापूरची हद्दवाढ करायची आहे. कोल्हापुरातील शिल्लक राहिलेले प्रश्नही आता मार्गी लावायचे आहेत, असेही उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी जाहीर केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.