Akola News : आश्वासनं नकोत, पाणंद रस्ते द्या! शिवार फेरीत शेतकऱ्यांचा रोष, कृषिमंत्री व कृषी राज्यमंत्र्यांना फोडला घाम

अकोला - डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठात गुरुवारी झालेल्या शिवार फेरीत शेतकऱ्यांचा प्रचंड रोष उसळला. राज्याचे कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे आणि कृषी राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल यांच्या उपस्थितीत शेतकऱ्यांनी 'साहेब, आमच्या शेतात पोहोचायलाच रस्ता नाही; तो करा!' असे म्हणत पाणंद रस्त्याच्या मुद्यावरून दोन्ही मंत्र्यांना धारेवर धरले. .कृषी विद्यापीठाच्या शिवारात पिकं हिरवीगार दिसतात कारण तिथे येण्या-जाण्यासाठी रस्ते आहेत. पण गावोगावची खरी परिस्थिती वेगळी आहे. हजारो शेतकऱ्यांना आजही आपल्या जमिनीकडे पोहोचण्यासाठी धुळीचे, चिखलाचे, काटेरी मार्ग पार करावे लागतात.'रस्ताच नाही, तर पिकं कशी उभी करायची? खतं, बियाणं, औषधं कशी न्यायची?' असा थेट सवाल शेतकऱ्यांनी मंत्र्यांना केला. या सुनावणीमुळे काही काळ वातावरण गंभीर बनलं. कृषी राज्यमंत्री जयस्वाल यांनी 'तो रस्ता आपण करून घेऊ' एवढं सांगून विषय झटकला. मात्र, कृषिमंत्री भरणे यांनी ठोस भूमिका न घेत, 'यापुढे सांगा' असं हलकं उत्तर देत चर्चा पुढे ढकलली..यावर शेतकऱ्यांत क्षणभर हशा पसरला; पण त्या हश्यामागे प्रचंड नाराजी दडली होती. पाणंद रस्त्यांचा प्रश्न हा शेतकऱ्यांचा प्राथमिक प्रश्न आहे. शेतात पोहोचायलाच मार्ग नसेल, तर आधुनिक तंत्रज्ञान, खतं, वीज, पाणी या सर्व योजना व्यर्थ ठरतात. रस्त्याअभावी ट्रॅक्टर, बैलगाडी, औषध फवारणी, पिकांचं रक्षण सर्व काही अडथळ्यात अडकतं.शासन मात्र या मूलभूत समस्येकडे डोळेझाक करते, अशी भावना शेतकऱ्यांच्या बोलण्यातून प्रकर्षाने जाणवली. पाणंद रस्ता योजनेच्या अनेक घोषणा वर्षानुवर्षे झाल्या. मात्र, प्रत्यक्षात ती शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचली नाही. आजही ग्रामीण भागात शेतकरी काटेरी वाटा तुडवत, चिखलातून वाट काढत आपलं शेत गाठतो. या वास्तवाने शिवार फेरीतील चमकदार चित्रावर मोठा प्रश्नचिन्ह उभं केलं..शिवार फेरी ही शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांना थेट उत्तरं देण्याचा मंच असतो. पण या वेळीही शेतकऱ्यांना मिळाली ती फक्त आश्वासनं, गोड बोलणी आणि टाळाटाळ. यामुळे शेतकऱ्यांचा रोष आणखी तीव्र झाला आहे. कृषिमंत्री आणि कृषी राज्यमंत्री तर कार्यक्रम झाल्यावर निघून गेलेत पण आता याचे उत्तर पालकमंत्री ॲड. आकाश फुंडकर देतील काय? असाही सूर शेतकऱ्यांनी काढला.'कोरडी आश्वासनं नकोत, रस्ते द्या!' मूलभूत गरजा पूर्ण केल्या नाहीत, तर शेतकऱ्यांचा हा संताप रस्त्यावर दिसणार, यात शंका नाही. एवढे मात्र निश्चित..