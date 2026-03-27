Gas Cylinder Shortage : कुंपणच शेत खातेय! हॉटेल सुरू, पण घरगुती गॅस टंचाई; नागरिकांचा संताप टोकाला, बुकिंग करूनही प्रतीक्षा

अकोला - जिल्ह्यात घरगुती एलपीजी गॅस सिलेंडरच्या टंचाईने नागरिकांचा संताप उफाळून आला आहे. एका बाजूला शहरातील हॉटेल, ढाबे आणि केटरिंग व्यवसाय सुरळीत सुरू आहेत, तर दुसऱ्या बाजूला सामान्य कुटुंबांना बुकिंग करूनही आठ ते दहा दिवस सिलेंडर मिळत नसल्याची धक्कादायक स्थिती आहे. "घरात गॅस नाही आणि बाजारात हॉटेलमध्ये जेवण मुबलक," या विसंगतीमुळे प्रशासन आणि वितरण व्यवस्थेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे..शहरातील विविध भागांत तसेच ग्रामीण क्षेत्रात ग्राहकांना "स्टॉक उपलब्ध नाही" असे उत्तर दिले जात आहे. अनेकांनी डिलिव्हरीची तारीख वारंवार पुढे ढकलली जात असल्याची तक्रार केली आहे. काही ठिकाणी सिलेंडर वितरणासाठी दोन आठवड्यांपर्यंत प्रतीक्षा करावी लागत असल्याचे सांगितले जाते. परिणामी गृहिणींना लाकूडफाटा, शेगडी किंवा इतर पर्यायी साधनांचा वापर करावा लागत आहे. ग्रामीण भागात धुरामुळे आरोग्याच्या समस्या वाढण्याची भीती व्यक्त होत आहे..दरम्यान, शहरातील हॉटेल आणि उपाहारगृहे मात्र कोणत्याही अडथळ्याविना सुरू असल्याचे दिसते. व्यावसायिक गॅस सिलेंडरचा पुरवठा सुरळीत होत असल्याचे स्पष्ट चित्र आहे. त्यामुळे घरगुती आणि व्यावसायिक पुरवठ्यात प्राधान्यक्रमाचा गोंधळ किंवा जाणूनबुजून दुजाभाव केला जात असल्याचा आरोप नागरिकांकडून होत आहे. "आम्ही ग्राहक म्हणून पैसे भरतो, मग आम्हालाच दुय्यम वागणूक का?" असा सवाल संतप्त महिलांनी उपस्थित केला..गॅस वितरण एजन्सींकडून मागणीत अचानक वाढ आणि टँकर उशिरा पोहोचल्याचे कारण पुढे केले जात आहे. मात्र, ही कारणे नागरिकांना पटणारी नाहीत. जर पुरवठ्यात खरोखर अडथळे असतील, तर व्यावसायिक गॅसचा पुरवठा सुरळीत कसा राहतो, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. काही ठिकाणी घरगुती सिलेंडरचा व्यावसायिक वापर होत असल्याचीही चर्चा आहे. अशा प्रकारांवर नियंत्रण नसल्यास टंचाई कृत्रिमरित्या वाढवली जात असल्याचा संशय बळावतो..काही भागांत अधिक दराने सिलेंडर विक्री होत असल्याच्या तक्रारी समोर येत आहेत. अधिकृत दरापेक्षा जादा रक्कम आकारली जात असल्याचा आरोप ग्राहकांनी केला आहे. काळाबाजाराचा संशय नाकारता येत नसल्याचे मत ग्राहक संघटनांनी व्यक्त केले आहे. "तपासणी झाली तर अनेक गोष्टी उघड होतील,' असा इशाराही देण्यात आला आहे.महिलांमध्ये विशेष संतापाचे वातावरण आहे. 'महागाईने कंबरडे मोडले आहे, त्यात वेळेवर सिलेंडर नाही. स्वयंपाक कसा करायचा?' असा थेट सवाल केला जात आहे. उज्ज्वला योजनेतील लाभार्थ्यांनाही वितरणात विलंब होत असल्याचे सांगितले जाते. गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांना या परिस्थितीचा सर्वाधिक फटका बसत आहे..ग्राहक संघटनांनी जिल्हा प्रशासनाकडे तातडीने चौकशीची मागणी केली आहे. घरगुती ग्राहकांना प्रथम प्राधान्य द्यावे, वितरण व्यवस्थेचा ऑडिट करावा आणि दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. काही संघटनांनी आंदोलनाचा इशाराही दिला आहे. जिल्हा पुरवठा विभागाने संबंधित एजन्सीकडून अहवाल मागविला असून, परिस्थितीचा आढावा घेत असल्याचे सांगितले आहे. मात्र, केवळ अहवाल मागवून प्रश्न सुटणार नाही, अशी टीका होत आहे. प्रत्यक्ष साठ्याची तपासणी, वितरण पद्धतीची चौकशी आणि पारदर्शक माहिती जाहीर करण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे..तज्ज्ञांच्या मते, घरगुती आणि व्यावसायिक गॅस कोटे स्वतंत्र असले तरी नियोजनातील त्रुटी, वाहतुकीतील अडथळे किंवा वितरणातील गैरव्यवहारामुळे असंतुलन निर्माण होऊ शकते. मात्र, परिस्थिती गंभीर असताना प्रशासनाने सक्रिय भूमिका घेणे आवश्यक आहे. अन्यथा नागरिकांचा विश्वास ढळण्याची भीती आहे. एकूणच, 'हॉटेल सुरू, पण घरगुती गॅस टंचाई' ही विसंगती आता केवळ चर्चेचा विषय राहिलेली नाही, तर ती संतप्त नागरिकांच्या रोषाचे कारण ठरत आहे. प्रशासनाने तातडीने ठोस आणि पारदर्शक पावले उचलली नाहीत, तर जिल्ह्यात व्यापक आंदोलनाची ठिणगी पडू शकते..महसूल यंत्रणेची 'बघ्याची' भूमिका?घरगुती गॅस टंचाईच्या तक्रारी सातत्याने वाढत असताना महसूल यंत्रणा मात्र केवळ अहवाल मागविणे आणि कागदोपत्री हालचाली करण्यात व्यस्त असल्याची टीका होत आहे. प्रत्यक्ष साठ्याची तपासणी, वितरण केंद्रांवर अचानक छापे, अधिक दराने विक्रीची पडताळणी किंवा ग्राहकांच्या तक्रारींची जागेवर जाऊन चौकशी या ठोस उपाययोजना अद्याप दिसून येत नाहीत. नागरिकांना तातडीने दिलासा देण्याऐवजी प्रशासन 'स्थिती नियंत्रणात आहे' असे सांगत असल्याने संताप वाढत आहे. जर हीच बघ्याची भूमिका कायम राहिली, तर नागरिकांचा रोष उग्र आंदोलनात परिवर्तित होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.