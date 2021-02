महसूल पाठोपाठ पोलिसांचीही अवैध रेतीवर कारवाई; टाटा 407 वाहनासह आठ लक्ष रुपयांचा मुद्देमाल जप्त

हिवरखेड (अकोला ) : महसूल विभागाच्या पाठोपाठ आता पोलिसांनीही अवैध तिकडे मोर्चा वळविल्याने प्रति माफियांचे धाबे दणाणले आहेत. (ता. 27) फेब्रुवारी शनिवारी रोजी पहाटे नाकाबंदी करत होते. दहशतवादविरोधी पथकाचा दहिहांडा येथे अवैध गुटखा विक्रीवर छापा त्यावेळी हिवरखेड पोलिसांना मिळालेल्या गुप्त माहितीनुसार, अडगाव बु. येथील आठवडी बाजार जवळील पुलावर नाका-बंदी दरम्यान मालठाणा गावाकडून एक चार चाकी टाटा 407 वाहन येताना दिसले. त्या वाहनास थांबवले असता सदर वाहन क्रमांक एम एच 28 ए बी 5436 मध्ये 2 इसम मिळून आले. त्यांच्या ताब्यातून टिप्परमध्ये एक ब्रास रेती किंमत अंदाजे पाच हजार आणि वाहन अंदाजे आठ लक्ष असा आठ लक्ष पाच हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. त्यांना सदर रेतीबाबत परवाना विचारला असता त्यांच्याकडे रेती वाहतुकीचा कोणताही परवाना नसल्याचे माहिती मिळाली. त्यामुळे वरील दोन्ही इसमांनी शासनाचा रेती वाहतुकीबाबत त्यांच्याकडे परवाना नसल्याने सदरचे जप्ती करण्यात आली. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप चालक अब्दुल शाकीर, अब्दुल जाकीर वय 30 आणि शेख मुजफ्फर शेख करीम वय 42 दोन्ही राहणार दानापूर ता. तेल्हारा अशी आरोपींची नावे आहेत. हिवरखेड पोलिसांनी दोन्ही आरोपीं विरुद्ध भारतीय दंड विधान कलम 379 188 34 नुसार गुन्हा दाखल केला आहे. सदर कारवाई पांडुरंग राऊत, निलेश बोरकुटे, प्रवीण गवळी, आकाश राठोड, इत्यादींनी केली आहे. आरोपींना न्यायालयासमोर हजर केले असता न्यायालयाने त्यांची कारागृहात रवानगी केली. सदर कारवाईमुळे रेती माफियांचे धाबे दणाणले आहेत.

