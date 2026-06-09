अकोला

Akola: इंंधन दरवाढीचा फटका; भाजीपाल्याचे दर दुपटीने वाढले; सर्वसामान्यांचे आर्थिक बजेट बिघडले : जीवनावश्यक वस्तूंचे दरही कडाडले

Fuel Price Hike Triggers Sharp Rise in Vegetable Rates: इंधन दरवाढीमुळे भाजीपाला, खाद्यतेल आणि किराणा वस्तूंच्या किमतीत मोठी वाढ झाली असून सर्वसामान्यांचे आर्थिक गणित कोलमडले आहे.
Akola

Akola

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मूर्तिजापूर: आखाती देशांतील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे देशात मोठ्या प्रमाणात इंधन टंचाई निर्माण झाली आहे. अशातच इंधन कंपन्यांनी पेट्रोल आणि डिझेलचे दर वाढवल्याने महागाईत लक्षणीय वाढ झाली आहे. वाहतूकदारांची भाडेवाढ व वादळाच्या तडाख्याने पिकांचे नुकसान होऊन आवक मंदावल्याने, भाजीपाल्यांचे दर दुपटीने वाढले आहेत. मूर्तिजापूर शहरातील बाजारात बहुतांश भाजीपाल्यांचे दर २० ते ४० रुपयांनी वाढल्याचे दिसून आले.

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