Akola: इंंधन दरवाढीचा फटका; भाजीपाल्याचे दर दुपटीने वाढले; सर्वसामान्यांचे आर्थिक बजेट बिघडले : जीवनावश्यक वस्तूंचे दरही कडाडले

मूर्तिजापूर: आखाती देशांतील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे देशात मोठ्या प्रमाणात इंधन टंचाई निर्माण झाली आहे. अशातच इंधन कंपन्यांनी पेट्रोल आणि डिझेलचे दर वाढवल्याने महागाईत लक्षणीय वाढ झाली आहे. वाहतूकदारांची भाडेवाढ व वादळाच्या तडाख्याने पिकांचे नुकसान होऊन आवक मंदावल्याने, भाजीपाल्यांचे दर दुपटीने वाढले आहेत. मूर्तिजापूर शहरातील बाजारात बहुतांश भाजीपाल्यांचे दर २० ते ४० रुपयांनी वाढल्याचे दिसून आले. .आठवडाभरापूर्वी प्रति किलो ४० रुपयांना विकली जाणारी चवळी शेंग आता १२० रुपयांना, ६० रुपयांवरील फुलकोबी ८० रुपयांना विकली जाते आहे. वांगी व टमाटर ३० रुपयांवरून ४० रुपये, पत्ताकोबी ४० रुपयांवरून ६० रुपये, कारले व फणस ६० रुपयांवरून ८० रुपये, चवळी भाजी, पालक १५ रुपयांवरून २० रुपये जुडी, काकडी ४० रुपयांवरून ६० रुपयांवर विकली जाते आहे. कोथिंबिरीसह इतर भाजीपाल्यांचे दरही चांगलेच वाढले आहेत.\\.किराणा साहित्यांसह खाद्यतेलही महागलेइंधन दरवाढीमुळे खाद्य तेल प्रति टीन २०० ते ३०० रुपयांनी महागले असून, इतर किराणा साहित्यातही १० ते २५ टक्के वाढ झाल्याचे किराणा व्यावसायिक सुनील लछुवाणी यांनी सांगितले. आयात होणाऱ्या वस्तूंच्या दरवाढीवर भाडेवाढीचा परिणाम झाल्याचे सांगण्यात आले.\\.बुकींग करूनही घरगुती सिलिंडर मिळेनागत तीन महिन्यांपासून व्यावसायिक गॅस सिलिंडर मिळणे बंद झाल्याने व्यावसायिकांनी रोजगार ठप्प पडू नये म्हणून चुली पेटविल्या आहेत. त्यातच बुकिंग करूनही वेळेत घरगुती गॅस सिलिंडर मिळत नसल्याच्या नागरिकांच्या तक्रारी कायम आहेत. कुरुमच्या ग्रामीण भागात अद्यापही घरगुती गॅस सिलिंडर मिळण्यासाठी नागरिकांच्या रांगा लागत आहेत..पेट्रोल ७.६७, डिझेल ७.८० रुपयांनी वाढलेजिल्ह्यात १५ ते २५ मे दरम्यान चार वेळा पेट्रोल व डिझेलच्या दरात वाढ करण्यात आली. १५ मे पूर्वी पेट्रोलचे दर प्रति लिटर १०४.६५ रुपयांवर होते. २५ मेपर्यंत ७.६७ रुपयांची वाढ होऊन सध्या पेट्रोल ११२.३२ रुपयांवर विकला जात आहे. याच कालावधीत प्रति लिटर ७.६७ रुपयांची वाढ होऊन स्पीड पेट्रोल ११४.३७ रुपयांवरून १२२.०४ रुपयांवर पोहोचले. डिझेलमध्येही ७.८० रुपयांची वाढ होऊन ९१.१९ रुपयांवरून ९८.९९ रुपयांपर्यंत वाढले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.