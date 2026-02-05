Akola Atrocity Case: आकाेल्यातील महिलेवरील अत्याचाराविरोधात हिंदू संघटना एकवटल्या; पाच दुकाने जमीनदोस्त, तणावाचे वातावरण!

अकोला: शहरातील गजबजलेल्या गांधी रोडवर उघडकीस आलेल्या एका गंभीर आणि संतापजनक अत्याचार प्रकरणानंतर बुधवारी (ता.४) विविध हिंदू संघटनांनी आक्रमक पवित्रा घेतला होता. आरोपीकडून महिलेवर फसवणूक, अत्याचार तसेच धर्मांतराचा दबाव टाकण्यात आल्याचा गंभीर आरोप झाल्यानंतर या प्रकरणाचे पडसाद उमटले. दरम्यान, संबंधित घटनास्थळ असलेले ‘परी बिंदी घर’ आणि आजूबाजूची अवैध अतिक्रमणे तात्काळ हटविण्याची मागणी झाल्यानंतर महानगरपालिका प्रशासनाने बुधवारी दुपारीच घटनास्थळासह चार दुकाने हटवली. या कारवाईदरम्यान परिसरात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते. पोलिस प्रशासनाच्या उपस्थितीत मनपाने ही कारवाई पार पाडली..Pune News: कर्तव्याचा 'राजेशाही' सन्मान! ३६ वर्षे साहेबांची गाडी चालवणाऱ्या चालकाला प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी स्वतः गाडी चालवत घरी सोडलं.अत्याचाराच्या घटनेविरोधात बजरंग दल, हिंदू जनजागरण समिती, विश्व हिंदू परिषद यांसह विविध हिंदू संघटना आक्रमक झाल्या असून, त्यांनी सिटी कोतवाली पोलिस स्टेशनमध्ये दाखल गुन्ह्यानुसार आरोपी व त्याच्या आजूबाजूला असलेली दुकाने हटविण्याची मागणी केली होती. गांधी रोडवरील ‘परी बिंदी घर’ हे दुकान गुन्ह्याचे मुख्य ठिकाण असल्याचे पीडित महिलेने आपल्या तक्रारीत म्हटले आहे. बुधवारी विविध हिंदू संघटनांनी उपमहापौर अमोल गोगे यांची भेट घेत संपूर्ण प्रकरणाची माहिती दिली. त्यानंतर आयुक्त डॉ.सुनील लहाने यांची हिंदू संघटनांचे पदाधिकारी यांनी भेट घेत गांधी रोडवरील अतिक्रमण हटविण्याची मागणी केली. या अतिक्रमणाचा वापर करून महिलांना फसवणे, त्यांची छेडछाड करणे आणि अवैध कृत्ये केली जात असल्याचे बजरंग दलाच्या पदाधिकाऱ्यांनी निवेदनात म्हटले आहे. मनपा प्रशासनाकडून घटनास्थळ व आजूबाजूची सर्व चार ते पाच दुकाने हटविण्यात आल्याने परिसरात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते. पोलिस बंदोबस्तात ही कारवाई पार पाडण्यात आली..हिंदू संघटना आक्रमकया घटनेनंतर बजरंग दल, हिंदू जनजागरण समिती, विश्व हिंदू परिषद आदी संघटनांनी एकत्र येत मनपा आयुक्तांना निवेदन दिले. गांधी रोडवरील ‘परी बिंदी घर’ हे दुकान आणि त्याच्या आजूबाजूची सर्व अवैध अतिक्रमणे तात्काळ हटविण्याची मागणी त्यांनी केली. संघटनांनी दिलेल्या निवेदनात स्पष्ट शब्दांत इशारा देण्यात आला होता की, अशा प्रकारच्या अतिक्रमणांमुळे महिलांवरील अत्याचाराचे प्रकार वाढत असून, वेळीच कठोर कारवाई न झाल्यास कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. याची संपूर्ण जबाबदारी प्रशासनावर राहील, असेही निवेदनात नमूद करण्यात आले होते..महिलेवरील घडलेली घटना अत्यंत चुकीची व निदंनीय आहे. यात सहभाग असलेल्या आरोपीला कुठेही थारा दिला जाणार नाही तसेच कठोरात कठोर कारवाई केली जाईल. कायदेशीर पद्धतीने सर्व अतिक्रमणे हटविण्याची कारवाई करण्यात येणार आहे. पुढील तीन ते चार दिवसांत कारवाई आणखी तीव्र केली जाईल.- अमोल गोगे, उपमहापौर, मनपा, अकोला.मनपा प्रशासनाकडून तातडीने दखलया प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेत महानगरपालिका आयुक्तांनी तात्काळ संबंधित विभागाला कारवाईचे आदेश दिले. बुधवारी दुपारी मनपाच्या अतिक्रमण पथकाने गांधी रोड परिसरात धडक कारवाई करत ‘परी बिंदी घर’सह आजूबाजूची पाच दुकाने जमीनदोस्त केली. कारवाईदरम्यान पोलिसांचा कडेकोट बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी अतिरिक्त पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला..सोलापूरला बुलेट ट्रेनचे ऐतिहासिक गिफ्ट! पुणे एक तासात, हैदराबाद सव्वा, तर मुंबई अडीच तासांत गाठणे होणार शक्य...पीडित महिलांनी समोर यावेया प्रकरणात पीडित असणाऱ्या महिलांची संख्या जास्त असल्याचे यावेळी बजरंग दल व विश्व हिंदू परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले. मात्र, बदनामी होईल, या भीतीपोटी महिला समोर येत नसल्याचे वास्तव आहे. पीडित महिलांनी समोर यावे असे आवाहन बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांनी केले. तसेच जोपर्यंत अतिक्रमण पूर्णत: हटविण्यात येणार नाही तोपर्यंत आम्ही आंदोलन सुरूच ठेवणार असल्याचेही यावेळी सांगितले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.