शेगाव पॅटर्न पंढरपूरला राबविला तर ९० हजार भाविक घेतील दर्शन

अकोट (जि.अकोला) ः कोरोना संकट काळात देवदर्शनासाठी शेगाव येथील श्री गजानन महाराज संस्थानने राबविलेला दर्शन पॅटर्न आषाढ वारीत पंढरपूरला राबिल्यास ९० हजारांवर भाविक दर्शन घेवू शकतील. त्यामुळे या ऑनलाइन नोंदणी करून दर्शनाची व्यवस्था करण्याचा पॅटर्न पंढरपुरात राबविण्याची मागणी वारकऱ्यांनी राज्य शासनाकडे केली आहे. (If Shegaon pattern is implemented in Pandharpur, 90,000 devotees will take darshan)

कोरोनामुळे महाराष्ट्रातील सर्वच देवस्थान बंद आहेत. भाविकांना ओढ लागली आहे ती पंढरपूर येथील पांडुरंगाच्या दर्शनाची. आषाढी वारीमध्ये भाविकांची गर्दी होऊ नये आणि गर्दी झाली तर कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढेल, असे कारण सांगून सरकारने मंदिर बंद ठेवले आहे.पण पंढरपूर विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर समिती व सरकारने मनात आणले तर पूर्ण महिन्यात कमीत कमी ९० हजार भाविक दर्शन घेऊ शकतील. शेगाव येथील गजानन महाराज संस्थानमध्ये एका दिवसात तीन हजार भाविकांना कोरोनाचे सर्व नियम पाळून दर्शन दिल्या जात होते आणि ही प्रक्रिया सर्व ऑनलाईन असल्यामुळे ज्या भाविकांचा दर्शनाचा नंबर आहे तो भाविक त्या तारखेला ठराविक वेळेवर तिथे उपस्थित राहत होता.

पंढरपूर विठ्ठल रुक्मिणी समितीने ठरविल्यास शेगाव पॅटर्न राबवून भाविकांना दर्शन द्यायचे आहे आणि सरकारने जर पुढाकार घेऊन होकार दिला तर एका दिवसाला तीन हजार भाविक म्हणजे तीस दिवसांमध्ये ९० हजार भाविक कुठल्याही प्रकारचा गोंधळ न होता कोरोनाचे सर्व नियम पाळून दर्शन घेऊ शकतात. या नियोजनाने पंढरपूरमध्ये गर्दी होणार नाही. दररोज तीन हजार भाविक जर पंढरपूरमध्ये दर्शनाला आले तर जे छोटे-मोठे व्यावसायिक आहेत त्यांनाही उपजीविकेचे साधन प्राप्त होईल.

गेले दोन वर्षापासून पंढरपूर येथील विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर बंद असल्यामुळे देवस्थानला फार मोठी आर्थिक झळ पोहोचलेली आहे. भाविक दररोज पांडुरंगाच्या दर्शनाला येत राहिले तर विठ्ठल रुक्मिणी देवस्थानला आर्थिक स्वरूपात फार मोठी मदत होऊ शकते. जे भाविक पंढरपूरमध्ये येतील त्यांच्याजवळ कोरोना चाचणीचा निगेटिव्ह अहवाल असल्याशिवाय त्यांना प्रवेश टाळावा, असे मत विश्व वारकरी सेनेचे संस्थापक अध्यक्ष गणेश महाराज शेटे यांनी व्यक्त केले आहे.

संपादन - विवेक मेतकर

