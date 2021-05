रेड झोन; १ जूननंतरही लॉकडाउनमधून सुटका अशक्य

By

अकोला : कोरोना (Corona) रुग्णांच्या संख्येनुसार अकोला जिल्हा अद्यापही रेड झोनमध्येच असल्याने ता. १ जूननंतरही लॉकडाउनमधून अकोला जिल्ह्याची सुटकका अशक्य आहे. मात्र, रुग्ण संख्या कमी होत असल्याने लॉकडाउनच्या नियमांमध्ये शिथिलता दिली जाऊ शकते. (In Akola Red Zone, escape from lockdown is impossible)



राज्यातील लाॅकडाऊनमधे शिथिलता देण्याची प्रक्रिया सुरू होत आहे. रेडझोन असलेल्या जिल्ह्यांची यादी जाहीर करण्यात आली आहे. अमरावती विभागातील पाचही जिल्हे रेडझोनमध्ये समाविष्ट आहे.

कोरोना रुग्ण संख्येत झपाट्याने घट होत असल्याने १ जूननंतर काही जिल्ह्यामध्ये लॉकडाउन शिथिल होणार असल्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी सोमवारी जाहीर केले. त्यानुसार रेडझोन असलेल्या जिल्ह्यांची यादी जाहीर करण्यात आली आहे. त्यात अकोला जिल्ह्यासह अमरावती विभागातील यवतमाळ, अमरावती, बुलडाणा आणि वाशीम या पाचही जिल्ह्यांचा समावेश आहे.

रेड झोनमधील जिल्हे वगळता राज्यातील इतर जिल्ह्यात लॉकडाउन ता.१ जूननंतर शिथिल होण्याची शक्यता आहे. मात्र, अकोला अद्यापही रेड झोनमध्ये कायम असल्याने लॉकडाउनचा विळखा पुन्हा १५ दिवसांसाठी कायम राहण्याची शक्यता आहे. असे असले तरी या आठवड्यात जिल्ह्यातील रुग्ण संख्या कमी झाल्यास सध्या असलेल्या लॉकडाउनच्या नियमात आणखी शिथिलता दिली जाण्याची शक्यता आहे.

संपादन - विवेक मेतकर

