Indurikar Maharaj:दरिद्री मुलांसोबत पळून गेलेल्या मुली सुखी नाहीत: इंदुरीकर महाराज, शाळांमध्ये मोबाईलवर बंदी असावी!

कानशिवणी: विहिरीवरच्या मोटारी चोरणारे, गाड्यांचे पार्ट चोरतो अशा मुलांच्या मागे मुली लागतात. मुलगी अशा दरिद्री मुलाबरोबर पळून गेली तर, ती आयुष्यात कधीही सुखी होत नाही. तिने सुखी असल्याचं सांगावं, मी तिच्या घरी सहा महिने भांडी घासतो. जिने आई-बापाची मान खाली केली ती मुलगी आयुष्यात कधीही सुखी होत नाही, असे प्रतिपादन इंदूरीकर महाराज यांनी कानशिवणी येथील राधाकृष्ण जिंनीग फॅक्टरी येथील कीर्तनामधून केले..मोबाईलमुळे मुलांनी अभ्यास करणे सोडून दिले आहे. त्यामुळे दहावी, बारावीच्या काळात शाळांमध्ये मोबाईलवर बंदी आणली पाहिजे असही इंदुरीकर महाराजांनी म्हटले. पोरांनो, मोर्चे आणि दंगलीच्या भानगडीत पडू नका, तुमचा वापर फक्त 'यूज आणि थ्रो'साठी होतोय असं इंदुरीकर महाराज म्हणाले. आज प्रत्येक कामामध्ये पोलिस व्हेरिफिकेशन आवश्यक आहे, अशा दंगलीत तुम्ही दिसला तर त्यासाठी १० वर्षांची शिक्षा आहे असंही इंदुरीकर महाराज म्हणाले..बारावी आणि दहावीची परीक्षा तोंडावर आल्या आहेत. मी दीड वर्षे शेती करून पाहिली, काहीही खरं नाही. इतर काहीही करा, पण भाजी आणि किराणा वरच्यावर भरता येईल असं काहीतरी करा, असं आवाहन इंदुरीकर महाराजांनी केले..मी काहीही केलं तरी लोक शिव्या देतात, मी फक्त सत्य बोलतो तरी लोक टीका करतात, असे ते म्हणले. ३१ वर्षे आयुष्य लोकांच्या शिव्या खाण्यात गेलय, मग थोड्यासाठी कशाला बंद करायचं असं म्हणत यापुढेही आपण कीर्तन सुरू ठेवणार असल्याचे इंदुरीकर महाराजांनी सांगितले.. यावेळी उषाताई विनायकराव शेळके, पब्लिक स्कूलचे अध्यक्ष विनायकराव शेळके, संचालक राहुल शेळके, वासुदेवराव शेळके, अशोकराव शेळके, साहेबराव शेळके, अभिषेक शेळके, ऋषिकेश शेळके, गोपालकृष्ण गोसेवा केंद्राचे अध्यक्ष प्रकाश वाघमारे, भक्तराज महाराज, बाबाराव शेळके, बाबाराव सारसे, गोपाल वाघमारे, प्रवीण आगरकर, प्रवीण कावरे, आदी उपस्थित होते. पलक सोपान वाघमारे या विद्यार्थिनीने इंदूरीकर महाराजांचे चित्र काढून महाराजांना भेट दिले. यावेळी बोरगांव मंजू पोलिसांचा चोख बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता..