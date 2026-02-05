ग्रामीण भागातील चिमुकल्यांची आंतरराष्ट्रीय झेप! मलेशियात भारताला सुवर्णपदक, ३६ देशांतील स्पर्धकांमध्ये पठकावला प्रथम क्रमांक

अकोला: ग्रामीण विभागातील एका छोट्या गावातील शाळेने प्रथमच आंतरराष्ट्रीय स्तरावर उल्लेखनीय कामगिरी करत भारताचा नावलौकिक वाढवला आहे. मलेशिया येथे आयोजित ‘रोबो वंडर इंटरनॅशनल चॅम्पियनशिप वर्ल्ड सबमिट’ या स्पर्धेत तब्बल ३६ देशांतील स्पर्धकांमध्ये भारताने प्रथम स्थानासह सुवर्णपदक पटकावले. विशेष म्हणजे ही ऐतिहासिक कामगिरी गणतंत्र दिनाच्या पूर्वसंध्येला साध्य झाल्याने देशासाठी हा अभिमानाचा क्षण ठरला. अशी माहिती शासकीय विश्रामगृहावर झालेल्या पत्रकार परिषदेत दि सेंट जोसेफ इंग्लिश मीडियम स्कूलच्या प्राचार्या रचना गोरडवार यांनी दिली. यावेळी व्यवस्थापक सुमेर चव्हाण उपस्थित होते. .Pune News: कर्तव्याचा 'राजेशाही' सन्मान! ३६ वर्षे साहेबांची गाडी चालवणाऱ्या चालकाला प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी स्वतः गाडी चालवत घरी सोडलं.आधुनिक तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करत ए.आय. आधारित इलेक्ट्रॉनिक प्रकल्प सादर करून भारतातील विविध सामाजिक समस्यांवर उपाय सुचवण्यात आले. या उत्कृष्ट सादरीकरणामुळे भारताला ऑलिम्पियाड स्तरावर पहिले सुवर्णपदक मिळाले. या यशाबद्दल गीता फोगट मॅडम यांच्या हस्ते शाळेच्या प्राचार्या रचना गोरडवार मॅडम यांचा सन्मान करण्यात आला. हा क्षण कार्यक्रमाचे मुख्य आकर्षण ठरला. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठ उपलब्ध करून देणे, तसेच पालकांमध्ये शिक्षणाबाबत जागरूकता निर्माण करणे, हा शाळेचा मुख्य उद्देश असल्याचे प्राचार्या रचना गोरडवार मॅडम यांनी सांगितले. स्पर्धेदरम्यान भारतातून सहभागी झालेल्या विद्यार्थ्यांनी आपल्या प्रकल्पांद्वारे आंतरराष्ट्रीय परीक्षकांवर ठसा उमटवला, असे मत न्यायमूर्तींनी व्यक्त केले.. भारत सरकारच्या वतीने रोबोटिक्ससारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा शिक्षणात समावेश करण्याच्या धोरणाचा लाभ घेत, बार्शीटाकळी पंचायत अंतर्गत हातोला केंद्रातील दि सेंट जोसेफ इंग्लिश मीडियम स्कूल अँड ज्युनियर कॉलेज, हातोला येथील विद्यार्थ्यांनी ही कामगिरी साध्य केली. या स्पर्धेत राबिया बानू मोहम्मद रियाज लाखानी (इयत्ता सहावी, वय ११) व विराट चंद्रकांत काळदाते (इयत्ता सातवी, वय १३, पिंजर) या विद्यार्थ्यांनी अथक परिश्रम आणि सखोल तयारीच्या जोरावर उत्कृष्ट सादरीकरण करत सुवर्णपदक पटकावले. .शेतकरी कुटुंबातील ग्रामीण विद्यार्थ्यांनी भारताचे प्रतिनिधित्व करत आंतरराष्ट्रीय स्तरावर झेप घेतल्याचे हे पहिलेच उदाहरण ठरले. विद्यार्थ्यांच्या या यशामागे प्राचार्या रचना वसंत गोरडवार मॅडम यांचे मोलाचे मार्गदर्शन लाभले. त्यांनी वेळोवेळी पालकांशी संवाद साधत विद्यार्थ्यांची मानसिक व शैक्षणिक तयारी करून घेतली. विद्यार्थ्यांचा विमानप्रवास, स्पर्धेतील सहभाग आणि सुरक्षित परतावा यामुळे पालकांचा विश्वासही त्यांनी जिंकला. .सोलापूरला बुलेट ट्रेनचे ऐतिहासिक गिफ्ट! पुणे एक तासात, हैदराबाद सव्वा, तर मुंबई अडीच तासांत गाठणे होणार शक्य...मलेशियातील World School Summit या व्यासपीठावर, देश-विदेशातील मान्यवरांच्या उपस्थितीत रचना गोरडवार मॅडम यांना ‘Social and Emotional Cell Leadership Award’ देऊन गौरविण्यात आले. ग्रामीण भागात आधुनिक व दर्जेदार शिक्षणाची भक्कम पायाभरणी केल्याबद्दल त्यांचे विशेष कौतुक करण्यात आले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.