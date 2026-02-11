‘इरा’ची इंडिया बुक ऑफ रेकॉर्डमध्ये नोंद; आशिया खंडातील ४८ देशांचे ध्वज अचूक ओळखले, वाशीम जिल्ह्याच्या शिरपेचात मानाचा तुरा!

कारंजा: शहरातील अवघ्या एक वर्षे दहा महिने वयाच्या चिमुकल्या इरा भिवरकर हिने आपल्या विलक्षण श्रवण व स्मरणशक्तीच्या जोरावर कारंजा तालुक्यासह वाशीम जिल्ह्याच्या शिरपेचात मानाचा तुरा खोवला आहे. अजून स्पष्ट बोलताही न येणाऱ्या इराने आशिया खंडातील ४८ देशांचे ध्वज अचूक ओळखून एक अनोखा विक्रम प्रस्थापित केला आहे..सोलापूरला बुलेट ट्रेनचे ऐतिहासिक गिफ्ट! पुणे एक तासात, हैदराबाद सव्वा, तर मुंबई अडीच तासांत गाठणे होणार शक्य...इंडिया बुक ऑफ रेकॉर्ड्सच्या अधिकाऱ्यांनी घेतलेल्या चाचणीत इराने अवघ्या चार मिनिटे ३२ सेकंदांत समोर दाखविण्यात आलेले आशिया खंडातील सर्व ४८ देशांचे ध्वज अचूकपणे ओळखून दाखविले. तिच्या या थक्क करणाऱ्या कामगिरीची तात्काळ दखल घेत इंडिया बुक ऑफ रेकॉर्ड्समध्ये अधिकृत नोंद करण्यात आली. इतक्या कमी वयात आणि कमी वेळेत इतक्या मोठ्या प्रमाणावर ध्वज ओळखणे ही बाब अत्यंत कौतुकास्पद मानली जात असून, इराच्या या यशाची राष्ट्रीय पातळीवरही दखल घेतली जात आहे..इरा ही कारंजा शहरातील प्रतिष्ठित नागरिक शालिग्राम पाटील भिवरकर व ललिता भिवरकर यांची नात असून, तिच्या या यशाबद्दल कारंजा शहरात सर्वत्र अभिनंदन व कौतुकाचा वर्षाव होत आहे. इराचे वडील कृष्णा भिवरकर (शिक्षक) व आई डॉ. शिल्पा भिवरकर हे तिला आनंददायी खेळाच्या माध्यमातून विविध देश व त्यांच्या ध्वजांची ओळख करून देतात. भविष्यात देश व ध्वज ओळखींची संख्या वाढवून गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड्समध्ये इराचे नाव नोंदविण्याचा मानस या दांपत्याने व्यक्त केला आहे..Latur News: लातूरजवळील धावपट्टी चुकली तर विमानाचे दगडाच्या खाणीत लॅंडिंग; विमानतळाभोवती बेसुमार दगडांचे उत्खनन, धक्कादायक माहीती समाेर...‘इरा’च्या यशाचे ठळक मुद्देविक्रम : आशिया खंडातील ४८ देशांच्या ध्वजांची अचूक ओळखवेळ : चार मिनिटे ३२ सेकंदबहुमान : इंडिया बुक ऑफ रेकॉर्ड्समध्ये नाव नोंद.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.