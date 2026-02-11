अकोला

‘इरा’ची इंडिया बुक ऑफ रेकॉर्डमध्ये नोंद; आशिया खंडातील ४८ देशांचे ध्वज अचूक ओळखले, वाशीम जिल्ह्याच्या शिरपेचात मानाचा तुरा!

Washim District pride as Ira sets national Record: वाशीमच्या इराने ४८ देशांचे ध्वज ओळखून इंडिया बुक ऑफ रेकॉर्डमध्ये मिळवला मानाचा तुरा
Young Talent Shines: Ira Identifies 48 Asian Flags with Accuracy

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कारंजा: शहरातील अवघ्या एक वर्षे दहा महिने वयाच्या चिमुकल्या इरा भिवरकर हिने आपल्या विलक्षण श्रवण व स्मरणशक्तीच्या जोरावर कारंजा तालुक्यासह वाशीम जिल्ह्याच्या शिरपेचात मानाचा तुरा खोवला आहे. अजून स्पष्ट बोलताही न येणाऱ्या इराने आशिया खंडातील ४८ देशांचे ध्वज अचूक ओळखून एक अनोखा विक्रम प्रस्थापित केला आहे.

Washim
district
National Talent Search Examination
India Book of Records
National Flag
Child activists

