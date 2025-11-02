Kisanrao Hundiwale Murder Case: किसनराव हुंडीवाले हत्याकांडाची सुनावणी उद्यापासून; अॅड. उज्ज्वल निकम जिल्हा व सत्र न्यायालयात करणार युक्तीवाद

-योगेश फरपटअकोला : महाराष्ट्र गवळी समाज संघटनेचे तत्कालीन प्रदेशाध्यक्ष आणि समाजसेवक किसनराव हुंडीवाले यांच्या हत्येप्रकरणीची सुनावणी आता अंतिम टप्प्यात पोहोचली आहे. सोमवार, ३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी अकोला जिल्हा व सत्र न्यायालयात या प्रकरणातील अंतिम युक्तिवादास सुरुवात होणार आहे. राज्य सरकारतर्फे नियुक्त विशेष सरकारी अभियोक्ता ॲड. उज्ज्वल निकम सरकारी पक्षाची बाजू मांडणार असून, त्यांना जिल्हा सरकारी अभियोक्ता ॲड. राजेश्वर देशपांडे व ॲड. नरेंद्र धूत सहाय्य करणार आहेत..MLA Praveen Darekar: असत्याची पाठराखण करणाऱ्यांनी सत्याचा मोर्चा काढणे योग्य नाही: आमदार प्रवीण दरेकर; राज ठाकरेंनी जगावेगळे काय केले?.कौलखेड येथील एका शैक्षणिक संस्थेसंदर्भात हुंडीवाले आणि गावंडे कुटुंब यांच्यात वाद निर्माण झाला होता. तो वाद चिघळत जाऊन अकोल्यातील एका धर्मार्थ संस्थेच्या कार्यालयात हुंडीवाले यांची निर्घृण हत्या करण्यात आली. प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन राज्य सरकारने विशेष सरकारी अभियोक्ता म्हणून ॲड. उज्ज्वल निकम यांची नियुक्ती केली आहे. हे प्रकरण मुख्य जिल्हा व सत्र न्यायाधीश शिवाजी बी. कचरे यांच्या न्यायालयात चालू आहे..सुनावणीदरम्यान हुंडीवाले यांच्या हत्येत वापरण्यात आलेली लोखंडी खुर्चीचे ३२ तुकडे, अग्निशामक यंत्र (लहान सिलिंडर), लोखंडी कुदळ आदी साहित्य साक्षीपुरावे म्हणून सादर करण्यात आले आहेत. हुंडीवाले उर्फ ‘पीएम’ यांचा शवविच्छेदन करणाऱ्या डॉक्टरांनी न्यायालयात दोन दिवस साक्ष दिली..सरकारी पक्षाने या हत्याकांडात अतिरिक्त आरोपपत्र दाखल केले होते. बचाव पक्षाने त्यावर आक्षेप घेतला असला तरी ॲड. निकम यांनी मुंबई उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयातील सायटेशन सादर करून आपला युक्तिवाद मांडला. न्यायालयाने शेवटी अतिरिक्त आरोपपत्र स्वीकारले..MPSC Success Story : 'लेकीच्या जिद्दीला मंद्रुळकोळेकरांचा सलाम'; एमपीएससीत यशस्वी झालेल्या मेघा सावंत-पाटील यांचा माहेरी सत्कार.\rया प्रकरणात आतापर्यंत अनेक साक्षीदारांची साक्ष नोंदवण्यात आली असून, विशेष सरकारी अभियोक्ता उज्ज्वल निकम यांनी सरकारी पक्षाचा विद्वत्तापूर्ण युक्तिवाद सादर केला आहे. जिल्हा सरकारी अभियोक्ता आर. आर. देशपांडे यांनी त्यांना सहाय्य केले. आता सुनावणी अंतिम टप्प्यात आली असून, सोमवारपासून सुरू होणाऱ्या या निर्णायक युक्तिवादाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.