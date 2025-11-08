अकोला

Ladki bahin Yojana: लाडक्या बहिणींना ‘केवायसी’साठी 'या' तारखेपर्यंत डेडलाईन; केवायसी पूर्ण करण्याचे महिला बालविकास विभागाचे आवाहन

Complete e-KYC to Continue Receiving Scheme Benefits: शासनाच्या ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेचा लाभ सातत्याने मिळवण्यासाठी सर्व पात्र महिलांनी ई-केवायसी प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करावी, असे आवाहन जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी गिरीश पुसदकर यांनी केले आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
अकोला : शासनाच्या ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेचा लाभ सातत्याने मिळवण्यासाठी सर्व पात्र महिलांनी ई-केवायसी प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करावी, असे आवाहन जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी गिरीश पुसदकर यांनी केले आहे. यासाठी १८ नोव्हेंबर डेडलाईन असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात येत आहे.

