Ladki bahin Yojana: लाडक्या बहिणींना ‘केवायसी’साठी 'या' तारखेपर्यंत डेडलाईन; केवायसी पूर्ण करण्याचे महिला बालविकास विभागाचे आवाहन

अकोला : शासनाच्या 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण' योजनेचा लाभ सातत्याने मिळवण्यासाठी सर्व पात्र महिलांनी ई-केवायसी प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करावी, असे आवाहन जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी गिरीश पुसदकर यांनी केले आहे. यासाठी १८ नोव्हेंबर डेडलाईन असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात येत आहे..या योजनेअंतर्गत पात्र महिलांना दरमहा आर्थिक मदत दिली जाते. मात्र, लाभ देण्यासाठी लाभार्थ्यांची ई-केवायसी नोंदणी पूर्ण असणे आवश्यक आहे. अनेक लाभार्थ्यांनी अद्याप ही प्रक्रिया पूर्ण केलेली नसल्याचे आढळून आले आहे. त्यामुळे अशा महिलांनी १८ नोव्हेंबरपूर्वी ई-केवायसी पूर्ण करणे अनिवार्य असल्याचेही पुसदकर यांनी स्पष्ट केले आहे..ई-केवायसी पूर्ण न केल्यास संबंधित महिलांच्या खात्यात योजना अनुदानाचा लाभ जमा होणार नाही, असा इशारा देत त्यांनी लाभार्थ्यांना तातडीने ही प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आवाहन केले. ई-केवायसीसाठी लाभार्थ्यांनी आधार क्रमांकाची पडताळणी करणे आवश्यक आहे. लाडक्या बहिणींना https://ladakibahin.maharashtra.gov.in संकेतस्थळावर जाऊन ई-केवायसी करता येणार आहे. आधार प्रमाणीकरण करण्यासाठीचा फॉर्म भरल्यानंतर ओटीपीच्या लिंकवर क्लिक करावे लागणार आहे..त्यानंतर ई-केवायसी आधी झाले आहे की नाही हे स्पष्ट होईल. नंतर लाभार्थीचे नाव यादीत आहे की नाही याची तपासणी होईल. नसल्यास आधार क्रमांक पात्र यादीत नाही, असा संदेश मोबाइलवर जाणार आहे. पात्र असल्यास आधारशी जोडलेल्या मोबाइलवर ओटीपी येईल. ओटीपी टाकताच पती किंवा वडिलांचा आधार क्रमांक फॉर्ममध्ये भरावा लागणार आहे..Ladki bahin Yojana : लाडकी बहीण योजना अडकली केवायसीच्या कचाट्यात....संकेतस्थळ चालेनाई-केवायसीसाठीचे संकेतस्थळ काम करत नसल्याने बहिणी टेंशनमध्ये आल्याचे चित्र आहे. सेतू केंद्रावर पोहोचणाऱ्या बहिणींना केवायसी होत नसल्याने माघारी परतावे लागत आहे. नियमांनुसार पात्र असणाऱ्या बहिणींनाच केवळ लाभ मिळावा यासाठी शासनाने ई-केवायसी बंधनकारक करण्यात आली आहे. केवायसीची प्रक्रिया पूर्ण न केल्यास लाडक्या बहिणींचा लाभ बंद होणार आहे..