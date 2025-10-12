अकोला

Ladki Bahin Yojana: ‘ई-केवायसी’साठी लाडक्या बहिणींची डोकेदुखी; संकेतस्थळ चालेना, केवायसी न केल्यास लाभ होणार बंद

Ladki Bahin e-KYC Maharashtra: लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत लाभार्थींना ई-केवायसी बंधनकारक; संकेतस्थळाच्या समस्येमुळे बहिणींना मानसिक ताण. नियमित प्रक्रिया पूर्ण न केल्यास लाभ बंद होण्याचा धोका आहे.
Ladki Bahin Yojana

Ladki Bahin Yojana

सकाळ वृत्तसेवा
अकोला : मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेअतंर्गत लाभार्थींना ई-केवायसी बंधनकारक करण्यात आल्यानंतर लाभार्थी लाडक्या बहिणी ‘केवायसी’साठी सेतू केंद्रांवर गर्दी करत आहेत. मात्र, ई-केवायसीसाठीचे संकेतस्थळ काम करत नसल्याने बहिणी टेंशनमध्ये आल्याचे चित्र आहे. सेतू केंद्रावर पोहोचणाऱ्या बहिणींना केवायसी होत नसल्याने माघारी परतावे लागत असून, मानसिक त्रास हेात आहे.

