Ladki Bahin Yojana: ‘ई-केवायसी’साठी लाडक्या बहिणींची डोकेदुखी; संकेतस्थळ चालेना, केवायसी न केल्यास लाभ होणार बंद

अकोला : मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेअतंर्गत लाभार्थींना ई-केवायसी बंधनकारक करण्यात आल्यानंतर लाभार्थी लाडक्या बहिणी 'केवायसी'साठी सेतू केंद्रांवर गर्दी करत आहेत. मात्र, ई-केवायसीसाठीचे संकेतस्थळ काम करत नसल्याने बहिणी टेंशनमध्ये आल्याचे चित्र आहे. सेतू केंद्रावर पोहोचणाऱ्या बहिणींना केवायसी होत नसल्याने माघारी परतावे लागत असून, मानसिक त्रास हेात आहे..Akola Farmers: साहेब, आणखी किती बळी घ्याल तुम्ही! पिकांचे नुकसान आणि कर्जाचा ओझा प्रशासनाकडून दुर्लक्षित.पुढील दोन महिन्यात लाडक्या बहिणींना ई-केवायसी बंधनकारक करण्यात आली आहे. गतवर्षी लोकसभा निवडणुकीत राज्यातील जागा प्रचंड घटल्यानंतर तत्कालीन सत्ताधारी महायुती सरकारकडून विधानसभा निवडणुकीवर लक्ष केंद्रीत करीत मुख्यमंत्री लाकडी बहीण योजनेची घोषणा करण्यात आली. मात्र या योजनेमुळे शासनाच्या तिजोरीवर प्रचंड ताण आला असून, निकषांची प्रभावीपणे पूर्तत: करण्यासाठी शासनाने नियमावली जाहीर केली आहे..नियमांनुसार पात्र असणाऱ्या बहिणींनाच केवळ लाभ मिळावा यासाठी शासनाने ई-केवायसी बंधनकारक करण्यात आली आहे. पुढील दोन महिन्यात केवायसीची प्रक्रिया पूर्ण न केल्यास लाडक्या बहिणींचा लाभ बंद होणार आहे..येथे करा ई-केवायसीलाडक्या बहिणींना https://ladakibahin.maharashtra.gov.in संकेतस्थळावर जाऊन ई-केवायसी करता येणार आहे. आधार प्रमाणीकरण करण्यासाठीचा फॉर्म भरल्यानंतर ओटीपीच्या लिंकवर क्लिक करावे लागणार आहे..त्यानंतर ई-केवायसी आधी झाले आहे की नाही हे स्पष्ट होईल. नंतर लाभार्थीचे नाव यादीत आहे की नाही याची तपासणी होईल. नसल्यास आधार क्रमांक पात्र यादीत नाही, असा संदेश मोबाइलवर जाणार आहे. पात्र असल्यास आधारशी जोडलेल्या मोबाइलवर ओटीपी येईल. ओटीपी टाकताच पती किंवा वडिलांचा आधार क्रमांक फॉर्ममध्ये भरावा लागणार आहे..Ladki Bahin Yojana : लाडक्या बहिणींना दिवाळीआधी गिफ्ट! सप्टेंबरचा हफ्ता काही तासांत होणार जमा, नवे अपडेट समोर.सप्टेंबरचा हप्ता खात्यात जमाशासनाने लाडक्या बहिणींना सप्टेंबर महिन्याचा हप्ता बॅंक खात्यात जमा केला आहे. दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर दोन महिन्यांचे एकत्रित तीन हजार रुपये जमा होतील, असे बोलले जात होते. मात्र, दिवाळीपूर्वी सप्टेंबरचा हप्ता देण्यात आला असून, ऑक्टोबरचा महिना नंतर दिला जाणार आहे..