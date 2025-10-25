अकोला

Ladki Bahin Yojana: बहिणींना दिलासा; ई-केवायसी प्रक्रियेला तात्पुरती स्थगिती

Government Suspends E-KYC Process Under Ladki Bahin Yojana: लाडकी बहीण योजनेतील ई-केवायसी प्रक्रिया सरकारने तात्पुरती स्थगित केली आहे. महिलांना ऑक्टोबरचा ₹१५०० हप्ता मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
sakal

सकाळ वृत्तसेवा
कारंजा : लोकप्रिय असलेल्या लाडकी बहीण योजनेतील ई-केवायसी प्रक्रियेला सरकारने अखेर तात्पुरती स्थगित केली आहे. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर महिलावर्गाची नाराजी टाळण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे समजते.

