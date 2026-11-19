अकोला: मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या ई-केवायसी प्रक्रियेबाबत सोशल मीडियावर चुकीची माहिती आणि अफवा पसरविल्या जात आहेत. ई-केवायसी प्रक्रिया पुन्हा सुरू झाल्याचा दावा करीत काही अनधिकृत लिंक प्रसारित केल्या जात आहेत. मात्र, शासनाकडून यासंदर्भात अद्याप कोणतेही नवीन निर्देश प्राप्त झालेले नाहीत. त्यामुळे लाभार्थी महिलांनी अशा अफवांवर विश्वास ठेवू नये आणि अनधिकृत लिंकपासून सावध राहावे, असे आवाहन जिल्हा महिला व बालविकास विभागाने केले आहे..गेल्या काही दिवसांपासून सोशल मीडियावर ई-केवायसी प्रक्रिया सुरू झाल्याचे संदेश प्रसारित होत आहेत. या संदेशांसोबत काही लिंकही पाठविल्या जात असून, त्याद्वारे लाभार्थी महिलांना माहिती भरण्यास सांगितले जात आहे. मात्र, या लिंक अधिकृत नसल्याने त्यांचा वापर करणे धोकादायक ठरू शकते. .त्यामुळे लाभार्थी महिलांनी कोणत्याही अनोळखी अथवा अनधिकृत लिंकवर क्लिक करू नये. तसेच आधार क्रमांक, बँक खात्याचा तपशील, ओटीपी किंवा अन्य गोपनीय माहिती कोणाशीही शेअर करू नये. अशा लिंकच्या माध्यमातून वैयक्तिक माहितीचा गैरवापर करून आर्थिक फसवणूक होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे महिलांनी विशेष खबरदारी घेण्याची गरज आहे..अधिकृत सूचनेनंतरच प्रक्रियाई-केवायसी प्रक्रियेबाबत शासनाकडून अधिकृत निर्णय आणि नवीन सूचना प्राप्त झाल्यानंतर जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी कार्यालय, अकोला यांच्यामार्फत वृत्तपत्रे आणि अधिकृत माध्यमांतून लाभार्थी महिलांना माहिती देण्यात येईल. तोपर्यंत सोशल मीडियावरील अप्रमाणित संदेशांना प्रतिसाद देऊ नये. कोणत्याही व्यक्तीला किंवा अनधिकृत संकेतस्थळाला गोपनीय माहिती देऊ नये. महिलांनी सतर्क राहून आपली आर्थिक सुरक्षितता जपावी, असे आवाहन जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी लक्ष्मण हगवणे यांनी केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.