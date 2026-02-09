अकोला

Ladki Bahin Yojana: ३९ हजार ४१९ लाडक्या बहिणींसाठी खुशखबर; केवायसीला मुदतवाढ, चुकीचा पर्याय निवडलेल्यांना 'या' तारखेपर्यंत संधी

How to Correct KYC Ladki Bahin Yojana: मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेत केवायसीमध्ये चुकीचा पर्याय निवडलेल्या ३९,४१९ अर्जदारांसाठी मुदत ३१ मार्च २०२६ पर्यंत वाढवण्यात आली. ४१,६३४ अर्जदार लाभाची प्रतीक्षा करत आहेत.
अकोला : मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेअतंर्गत केवायसी दुरुस्तीसाठीची मुदत ३१ मार्च २०२६ पर्यंत वाढण्यात आली आहे. याबाबतचा शासन निर्णय महिला व बाल विकास विभागाने जारी केला. मुदतवाढीचा फायदा केवायसीमध्ये चुकीचा पर्याय निवडलेल्या जिल्ह्यातील ३९ हजार ४१९ अर्जदारांना हाेणार आहे.

