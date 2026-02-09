Ladki Bahin Yojana: ३९ हजार ४१९ लाडक्या बहिणींसाठी खुशखबर; केवायसीला मुदतवाढ, चुकीचा पर्याय निवडलेल्यांना 'या' तारखेपर्यंत संधी

अकोला : मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेअतंर्गत केवायसी दुरुस्तीसाठीची मुदत ३१ मार्च २०२६ पर्यंत वाढण्यात आली आहे. याबाबतचा शासन निर्णय महिला व बाल विकास विभागाने जारी केला. मुदतवाढीचा फायदा केवायसीमध्ये चुकीचा पर्याय निवडलेल्या जिल्ह्यातील ३९ हजार ४१९ अर्जदारांना हाेणार आहे..सन २०२४च्या विधानसभा निवडणुकीवर लक्ष केंद्रीत करीत तत्कालीन महायुती सरकाराने मुख्यमंत्री लाकडी बहीण याेजनेची घाेषणा केली हाेती. प्रारंभी आलेला अर्जांची फारशी तपासणी न करताना मंजूर करण्यात आले. परिणामी जिल्ह्यातील लाडक्या बहिणींची संख्या लाखावर पोहोचली. या याेजनेमुळे शासनाच्या तिजाेरीवर प्रचंड ताण आला असून, निकषांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. निवडणुकीनंतर या योजनेतील अपात्र बहीणींच्या अर्जाची पडताळणी सुरू झाली..टप्याटप्याने लाडक्या बहिणी नावडत्या हाेत आहेत. लाडक्या बहिणींनी ३१ डिसेंबरपर्यंत स्थानिक राष्ट्रीय बँकेत ग्राहक ओळख प्रक्रिया (केवायसी) पूर्ण करण्याची अट होती. मात्र अनेकाच्या केवायासीमध्ये पर्याय चुकले. त्यामुळे ६ फेब्रुवारी राेजी दुरुस्तीसाठीची मुदत ३१ मार्च २०२६पर्यंत वाढण्याचा निर्णय शासनाने घेतला..४१ हजार बहीणींना लाभाची प्रतीक्षाकेवायसी चुकलेल्या लाभार्थ्यांना दुरुस्ती करण्यासाठीची मुदत वाढली असली तरी अन्य विविध कारणांमुळे ब्रेक बसलेल्या अर्जदारांच्या लाभाबाबत या परिपत्रकात उल्लेख नाही. या याेजनेअंतर्गत ४१ हजार ६३४ अर्जदार लाभाच्या प्रतीक्षेत आहेत..Ladki Bahin Yojana : फॉर्म भरताना चूक झालीय? घाबरू नका! लाडकी बहीण योजनेच्या दुरुस्तीसाठी सरकारने दिली वाढीव मुदत.यात चारचाकी वाहन असलेल्या ५ हजार ५०८, एकाच शिधापत्रिकेत दाेन पेक्षा जास्त महिलांना अर्थ सहाय्य मिळत असलेले लाभार्थी - २९ हजार ५७१, जन्म तारखेची स्पष्ट नसलेले (वय वर्ष २१ पेक्षा कमी व ६५ पेक्षा जास्त नकाे) ६ हजार ५५५ , संजय गांधी निराधार अनुदान याेजनेअंतर्गत लाभ घेतलेल्या १३ लाभार्थी आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.