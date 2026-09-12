Barshitakali Crime : जागेच्या वादातून घरावर घातली जिप्सी; वृद्धेचा मृत्यू, तिघे जखमी, आरोपी पोलिसांच्या ताब्यात

बार्शीटाकळी (जि. अकोला) - जागेच्या वादातून सुरू असलेल्या भांडणाला शुक्रवारी (ता. ११) सकाळी अचानक हिंसक वळण मिळाले. धाबा पोलिस चौकीअंतर्गत येणाऱ्या जामवसू येथे मालवाहू जिप्सी वाहनाने एका घराला दोन ते चार वेळा धडक दिल्याने घरातील सोमीबाई मखराम जाधव (वय ७०) यांचा मृत्यू झाला. यामुळे परिसरात खळबळ उडाली..या घटनेत अन्य तीन जण जखमी झाल्याची प्राथमिक माहिती असून, वाहनचालकही जखमी झाल्याचे सांगण्यात येते. घटनेनंतर गावात खळबळ उडाली असून, पोलिसांनी बबन घुगे (वय ४५) याला ताब्यात घेतले. घटनेची माहिती मिळताच धाबा पोलिस चौकीच्या पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली. घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन आरसीपी पथक आणि फॉरेन्सिक चमूला पाचारण करण्यात आले. घटनास्थळाची पाहणी करून वाहन तसेच घटनास्थळावरील इतर पुरावे तपासण्याचे काम सुरू करण्यात आले आहे..गावात तणावघटना घडताच परिसरातील नागरिकांनी घटनास्थळी धाव घेतली. वृद्ध महिलेचा मृत्यू झाल्याची माहिती समोर येताच गावात हळहळ व्यक्त करण्यात आली. मृत सोमीबाई जाधव या सरपंच शेषराव मखराम जाधव यांच्या आई असल्याची माहिती आहे. त्यामुळे या घटनेची गावात चर्चा सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.