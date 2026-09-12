अकोला

Barshitakali Crime : जागेच्या वादातून घरावर घातली जिप्सी; वृद्धेचा मृत्यू, तिघे जखमी, आरोपी पोलिसांच्या ताब्यात

जागेच्या वादातून सुरू असलेल्या भांडणाला शुक्रवारी (ता. ११) सकाळी अचानक हिंसक वळण लागले.
Goods-carrying Gypsy crashes into a house

Goods-carrying Gypsy crashes into a house

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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बार्शीटाकळी (जि. अकोला) - जागेच्या वादातून सुरू असलेल्या भांडणाला शुक्रवारी (ता. ११) सकाळी अचानक हिंसक वळण मिळाले. धाबा पोलिस चौकीअंतर्गत येणाऱ्या जामवसू येथे मालवाहू जिप्सी वाहनाने एका घराला दोन ते चार वेळा धडक दिल्याने घरातील सोमीबाई मखराम जाधव (वय ७०) यांचा मृत्यू झाला. यामुळे परिसरात खळबळ उडाली.

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