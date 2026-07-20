Harishchandragad Landslide: हरिश्चंद्रगडावर मुसळधार पावसात दरड कोसळली; चार पर्यटक जखमी, तिघांची प्रकृती चिंताजनक, स्थानिकांची तत्परता..

अकोले : मुसळधार पावसामुळे हरिश्चंद्रगडावर रविवारी (ता.१९) सायंकाळी दरड कोसळून चार पर्यटक जखमी झाले. स्थानिक नागरिक, वन विभाग आणि पोलिसांच्या मदतीने जखमींना तातडीने बाहेर काढून राजूर ग्रामीण रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. तिघांची प्रकृती चिंताजनक असल्याने त्यांना पुढील उपचारासाठी नाशिक येथील रुग्णालयात हलविण्यात आले..Monsoon forecast: ‘एल निनो’ नोव्हेंबरमध्ये सर्वोच्च पातळीवर पोहोचणार: ‘सीपीसी’चा अंदाज; मार्चमध्ये तीव्रता कमी होण्याची शक्यता.पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मालाड (मुंबई) येथील रामप्रकाश यादव, नीलेश गोमती विश्वकर्मा, कृष्णकुमार साहू आणि दिनेश संजय शाह हे हरिश्चंद्रगडावर पर्यटनासाठी आले होते. सायंकाळी साडेचारच्या सुमारास परिसरात मुसळधार पाऊस सुरू असताना अचानक दरड कोसळली. त्यामध्ये वरील चारही पर्यटक अडकले..घटनेची माहिती मिळताच स्थानिक नागरिकांनी मदतीसाठी धाव घेत जखमींना दरडीखालून बाहेर काढले. त्यानंतर वन विभाग आणि पोलिसांच्या मदतीने त्यांना राजूर ग्रामीण रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले. .नीलेश गोमती विश्वकर्मा, कृष्णकुमार साहू आणि दिनेश संजय शाह यांची प्रकृती चिंताजनक असल्याने त्यांना प्राथमिक उपचारानंतर तातडीने रुग्णवाहिकेतून नाशिक येथे उपचारासाठी हलविण्यात आले. घटनास्थळी वनक्षेत्रपाल डी. डी. पडवळ, वनरक्षक लांडे तसेच राजूर पोलिस ठाण्याचे सहायक पोलिस निरीक्षक किशोर पवार यांनी भेट देऊन पंचनामा केला. .Raigad Wildlife: निसर्गाचा अद्भूत चमत्कार! अंबा नदीत आढळला परदेशी व दुर्मिळ 'अल्बिनो एलीगेटर गार' मासा; रायगडमध्ये दुर्मिळ परदेशी माशाचा शोध.तसेच जखमींना तातडीने उपचारासाठी हलविण्याची व्यवस्था केली. मुसळधार पावसामुळे डोंगराळ भागात दरड कोसळण्याच्या घटना वाढत असल्याने पर्यटकांनी हवामानाचा अंदाज घेऊनच अशा ठिकाणी पर्यटन करावे, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.