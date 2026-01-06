अकोला

leopard News: शेतातील विहिरीत बिबट मृतावस्थेत आढळला; नागभीड तालुक्यातील घटना, शिकारीचा पाठलाग करताना पडल्याचा अंदाज!

human wildlife conflict news Nagbhid: शेतातील विहिरीत बिबट्याचा मृतदेह सापडला; शिकारीचा पाठलाग करताना अपघाताची शक्यता
Wildlife Tragedy: Leopard Found Dead in Agricultural Well in Nagbhid

Wildlife Tragedy: Leopard Found Dead in Agricultural Well in Nagbhid

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नागभीड : शेतातील विहिरीत बिबट मृतावस्थेत दिसून आला. सोमवार (ता. ५) सकाळी ही घटना उघडकीस आली. शिकारीचा पाठलाग करताना तो विहिरीत पडला. त्यानंतर त्याचा मृत्यू झाल्याचा अंदाज वनविभागाने व्यक्त केला आहे.

Loading content, please wait...
Akola
accident
death
Leopard
district
Farm
Wildlife
Forest department
wildlife department

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com