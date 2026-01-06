leopard News: शेतातील विहिरीत बिबट मृतावस्थेत आढळला; नागभीड तालुक्यातील घटना, शिकारीचा पाठलाग करताना पडल्याचा अंदाज!

नागभीड : शेतातील विहिरीत बिबट मृतावस्थेत दिसून आला. सोमवार (ता. ५) सकाळी ही घटना उघडकीस आली. शिकारीचा पाठलाग करताना तो विहिरीत पडला. त्यानंतर त्याचा मृत्यू झाल्याचा अंदाज वनविभागाने व्यक्त केला आहे. .Pune News: प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी! पुण्याहून धावणार ६० नवीन रेल्वे; पुणे स्थानकावर सहा नवीन फलाट; गैरसाेय दूर होणार .नागभीड तालुक्यातील कोथुळना येथे बाळकृष्ण रामटेके यांची शेती आहे. हे गाव जंगलाला लागूनच आहे. वाघ, बिबट्याचा नेहमीच या परिसरात वावर असतो. त्यामुळे शेतकरी, मजूर शेतात जाण्यास मागेपुढे बघतात. महावितरण कंपनीचे वायरमन बुधाराम मडावी हे या परिसरात असलेले वीजपोल बघण्यासाठी रामटेके यांच्या शेताच्या परिसरात गेले. तेव्हा त्यांच्या शेतात असलेल्या विहिरीतून दुर्गंधी येत होती. .त्यांनी विहिरीत काहीतरी असेल म्हणून डोकावून बघितले. तेव्हा बिबट विहिरीत मृतावस्थेत दिसून आला. त्यांनी या घटनेची माहिती तत्काळ वनविभागाला दिली. माहिती मिळताच वन विभागाची चमू कोथुळणा येथे दाखल झाली. त्यांनी मृत बिबट्याला विहिरी बाहेर काढले. मृत बिबट हा अंदाजे दीड वर्षाचा असावा..Dombivli politics: डोंबिवलीत भाजपाची बिनविरोध ‘गेमचेंजर’ खेळी; पॅनल 27 मध्ये मनोज घरत यांनी माघार घेतल्याने महेश पाटील बिनविरोध...शिकारीचा पाठलाग करताना तो विहिरीत पडला असावा, असा अंदाज वनविभागाने व्यक्त केला आहे.यावेळी वनविभागाच्या भारती बगमारे,तावडे,पोलिस पाटील प्रफुल्ल बारसागडे, झेपचे अध्यक्ष पवन नागरे, ओमप्रकाश मेश्राम यांची उपस्थिती होती. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.