Akola Accident : कापूस वेचून परतणाऱ्या मजुरांचे वाहन उलटले; दोघांचा मृत्यू; ११ गंभीर जखमी!

अकोला : कापूस वेचून घरी परतणाऱ्या मजूरांचे वाहन उलटून झालेल्या भीषण अपघातात दोघांचा जागीच मृत्यू झाला, तर ११ मजूर गंभीर जखमी झाले. ही दुर्दैवी घटना शनिवारी रात्री सुमारे ८.१५ वाजता घुसरनजीक घडली. अपघातानंतर परिसरात एकच खळबळ उडाली असून हळहळ व्यक्त केली जात आहे..प्राप्त माहितीनुसार, अकोला शिवारात कापूस वेचणीसाठी मध्य प्रदेशातील बऱ्हाणपूर येथील मूळ रहिवासी असलेले मजूर आले होते. या मजुरांचे सध्या वास्तव्य आपातापा परिसरात होते. दिवसभर कापूस वेचणीचे काम आटोपून शनिवारी रात्री सर्व मजूर एका वाहनाने घरी परतत होते. रात्रीच्या सुमारास घुसरनजीक विद्युत कंपनीच्या पॉवर हाऊससमोर वाहनावरील चालकाचे नियंत्रण सुटल्याने वाहन रस्त्याच्या कडेला उलटले..Akola Accident: जाफराबाद मार्गावर भीषण अपघात; पिकअप-बस धडकेत दोन महिला मजूर ठार, सहा जखमी.अपघात इतका भीषण होता की वाहनातील काही मजूर रस्त्यावर फेकले गेले. या दुर्घटनेत मुन्नीबाई जांभेकर (वय ४५) आणि मनिष कासदेकर (वय ३७) यांचा जागीच मृत्यू झाला. उर्वरित ११ मजूर गंभीर जखमी झाले असून त्यांच्यापैकी काहींची प्रकृती चिंताजनक असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. घटनेची माहिती मिळताच सामाजिक कार्यकर्ते व रुग्णसेवक पराग गवई यांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेतली. स्थानिक नागरिकांच्या मदतीने जखमींना रुग्णवाहिकेद्वारे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले..डॉक्टरांनी मृत्यूमुखी पडलेल्या दोघांना मृत घोषित केले, तर जखमींवर तातडीचे उपचार सुरू करण्यात आले आहेत. या अपघाताची माहिती मिळताच अकोट फैल पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले. पोलिसांनी पंचनामा करून वाहन बाजूला काढण्याची कारवाई केली. प्राथमिक तपासात वाहनाचा वेग अधिक असल्याने अपघात घडल्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. या प्रकरणी पुढील तपास अकोट फैल पोलीस करीत आहेत..