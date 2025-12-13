अकोला

Akola Accident : कापूस वेचून परतणाऱ्या मजुरांचे वाहन उलटले; दोघांचा मृत्यू; ११ गंभीर जखमी!

Vehicle Overturned : कापूस वेचून परतणाऱ्या मजुरांचे वाहन घुसरनजीक उलटून झालेल्या भीषण अपघातात दोघांचा मृत्यू तर अकरा मजूर गंभीर जखमी झाले.
योगेश फरपट
अकोला : कापूस वेचून घरी परतणाऱ्या मजूरांचे वाहन उलटून झालेल्या भीषण अपघातात दोघांचा जागीच मृत्यू झाला, तर ११ मजूर गंभीर जखमी झाले. ही दुर्दैवी घटना शनिवारी रात्री सुमारे ८.१५ वाजता घुसरनजीक घडली. अपघातानंतर परिसरात एकच खळबळ उडाली असून हळहळ व्यक्त केली जात आहे.

