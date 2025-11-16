पाच वर्षात पाच पक्ष! इच्छा नसताना शिंदेंच्या तिकिटावर लढायला लागलं, माजी आमदाराची पुन्हा भाजपमध्ये घरवापसी

अकोल्यात शिवसेना शिंदे गटाला भाजपनं धक्का दिला. माजी आमदार बळीराम सिरस्कार यांनी शिवसेनेला रामराम करत भाजपमध्ये प्रवेश केला. गत विधानसभा निवडणुकीआधी तिकिटासाठी सिरस्कर यांनी भाजपमधून शिंदे गटात प्रवेश केला होता. आत त्यांनी शनिवारी पुन्हा नागपुरात प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्या उपस्थितीत घरवापसी केली..गेल्या पाच वर्षात माजी आमदार बळीराम सिरस्कार यांनी तब्बल पाच पक्ष बदलले. वंचित बहुजन आघाडी, राष्ट्रवादी काँग्रेस, भाजप, शिवसेना शिंदे गट आणि पुन्हा भाजप अशा पाच पक्षात त्यांनी पाच वर्षात प्रवेश केला. प्रवेशाच्या कार्यक्रमात माजी आमदार बळीराम सिरस्कार आणि भाजपचे संघटन मंत्री डॉक्टर उपेंद्र कोठीकर यांनी केलेली विधानं यामुळे महायुतीत भाजप - शिवसेना वाद उफाळण्याची शक्यता आहे..Ruta Awhad: शिंदेंनी बालेकिल्ला उद्ध्वस्त केला, आता जितेंद्र आव्हाडांच्या पत्नी निवडणुकीच्या रिंगणात! कोण आहेत ऋता आव्हाड?.माजी आमदार बळीराम सिरस्कार यांनी भाजप प्रवेशावेळी बोलताना म्हटलं की, शिंदे गटात प्रवेश करून निवडणूक लढवल्यानंर एकदाही शिंदेंच्या पक्षाच्या बैठकीला गेलो नाही. भाजपचे संघटन मंत्री कोठीकर म्हणाले की, बळीराम सिरस्कार यांची इच्छा नसतानाही त्यांना शिंदेंच्या तिकिटावर लढावं लागलं. शिंदेंनी बाळापूर इथं भाजपमधून उमेदवार आयात करताना पक्षातल्याच इच्छुकांवर अन्याय केला अशाही चर्चा आहेत..बळीराम सिरस्कार हे २००९ आणि २०१४ मध्ये वंचित बहुजन आघाडीच्या तिकिटावर बाळापूरचे आमदार होते. २०२४च्या निवडणुकीत मात्र त्यांना तिसऱ्या क्रमांकावर समाधान मानावं लागलं. बाळापूरमध्ये ठाकरेंच्या शिवसेनेचे नितीन देशमुख यांनी बाजी मारली. आता बळीराम सिरस्कार हे पुन्हा भाजपमध्ये गेल्यानं नव्या चर्चा रंगल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.