पाच वर्षात पाच पक्ष! इच्छा नसताना शिंदेंच्या तिकिटावर लढायला लागलं, माजी आमदाराची पुन्हा भाजपमध्ये घरवापसी

अकोल्यातील बाळापूरचे माजी आमदार बळीराम सिरस्कार यांनी पुन्हा एकदा भाजपमध्ये प्रवेश केलाय. विधानसभेला तिकिटासाठी त्यांनी शिंदे गटात प्रवेश केला होता. आता त्यांच्या पक्ष प्रवेशावेळी केलेल्या विधानामुळे महायुतीत वादाची शक्यता आहे.
सूरज यादव
अकोल्यात शिवसेना शिंदे गटाला भाजपनं धक्का दिला. माजी आमदार बळीराम सिरस्कार यांनी शिवसेनेला रामराम करत भाजपमध्ये प्रवेश केला. गत विधानसभा निवडणुकीआधी तिकिटासाठी सिरस्कर यांनी भाजपमधून शिंदे गटात प्रवेश केला होता. आत त्यांनी शनिवारी पुन्हा नागपुरात प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्या उपस्थितीत घरवापसी केली.

