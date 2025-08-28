Ladki Bahin Yojana: मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेतील अर्जदारांची मोठी छाननी सुरू; लाभ घेतलेल्या अपात्र लाडक्या बहिणींचा शाेध

अकोला : मुख्यमंत्री लाडकी बहीण याेजनेअंतर्गत लाभ घेतलेल्या जिल्हा परिषदेतील महिला कर्मचाऱ्यांचा शाेध घेण्यात येत आहे. त्यामुळे पात्र नसतानाही लाभ घेतलेल्या अर्जदारांचे धाबे दणाणले आहे. तसेच जिल्ह्यात पात्र ४ लाख ३७ हजार ६२५ पैकी तब्बल ४० हजार ६०४ अर्जदारांच्या लाभाला विविध करणांस्तव ब्रेक बसला आहे. ब्रेक बसलेल्या अर्जदारांच्या तपासणीनंतर लाभ सुरू करायचा की नाही, याबाबतचा निर्णय शासनस्तरावरून हाेणार आहे. .तत्कालीन सत्ताधारी महायुती सरकारकडून गत वर्षी विधानसभा निवडणुकीवर लक्ष केंद्रित करीत मुख्यमंत्री लाकडी बहीण याेजनेची घाेषणा करण्यात आली. ही याेजना सन २०२४च्या अर्थसंकल्पात योजनेची जाहीर झाली हाेती..जुलै महिन्यात याेजनेची अंमलबजावणी प्रारंभ झाला हाेता. अर्ज करण्याची मुदत वाढवण्यात आली. जास्तीत जास्त महिलांना या याेजनेचा लाभ मिळावा, यासाठी काही निकष कमी करण्यात आले. काेणत्याही अन्य याेजनांमधून थेट आर्थिक साहाय्य न घेणाऱ्या, वार्षिक उत्पन्न अडीच लाख पेक्षा कमी असलेल्या, वय वर्ष पेक्षा ६५ पेक्षा कमी असलेल्या आदी निकष हाेते..Nagpur News: गैरव्यवहाराचा ठप्पा, त्यात नागरिकांच्या तक्रारी, Chandrashekhar Bawankule यांनी टाकली धाड.. | Sakal News.या योजनेची अंमलबजावणी प्रभावीपणे व्हावी, यासाठी शासनाकडून नवनवीन सुधारणा करण्यात आल्या. विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर याेजनेसाठी हजाराे काेटींचा खर्च लक्षात घेता आता अर्जाच्या छाननीची प्रक्रिया सुरुवात झाली असून, शासनाच्या अन्य याेजनेअंतर्गत आधीपासूनच लाभ घेत असलेल्या अर्जांची पडताळणी सुरू झाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.