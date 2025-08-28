अकोला

Ladki Bahin Yojana: मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेतील अर्जदारांची मोठी छाननी सुरू; लाभ घेतलेल्या अपात्र लाडक्या बहिणींचा शाेध

Women Empowerment: अकोल्यात मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेत तब्बल ४० हजार महिलांच्या अर्जांना ब्रेक बसला आहे. पात्रता तपासणी सुरू असून अंतिम निर्णय शासनस्तरावर होणार आहे.
Ladki Bahin Yojana
Ladki Bahin Yojanasakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

अकोला : मुख्यमंत्री लाडकी बहीण याेजनेअंतर्गत लाभ घेतलेल्या जिल्हा परिषदेतील महिला कर्मचाऱ्यांचा शाेध घेण्यात येत आहे. त्यामुळे पात्र नसतानाही लाभ घेतलेल्या अर्जदारांचे धाबे दणाणले आहे. तसेच जिल्ह्यात पात्र ४ लाख ३७ हजार ६२५ पैकी तब्बल ४० हजार ६०४ अर्जदारांच्या लाभाला विविध करणांस्तव ब्रेक बसला आहे. ब्रेक बसलेल्या अर्जदारांच्या तपासणीनंतर लाभ सुरू करायचा की नाही, याबाबतचा निर्णय शासनस्तरावरून हाेणार आहे.

Akola
women
women empowerment
Verification
Ladki Bahin Yojana

