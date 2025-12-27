Akola Municipal Election : महापालिकेसाठी आघाडीची आज घोषणा होणार! दोन प्रभाग वगळता काँग्रेस, उद्धवसेना व राष्ट्रवादीत बहुतांश जागांवर एकमत

- श्रीकांत राऊतअकोला - काँग्रेस, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) या महाविकास आघाडीतील तिन्ही प्रमुख पक्षांमध्ये बहुतांश जागांवर एकमत झाले असून, शनिवारी अधिकृतपणे आघाडीची घोषणा होणार आहे. काही मोजक्या जागांचा अपवाद वगळता इतर सर्व जागांवर सहमती झाल्याने आघाडीच्या चर्चांना निर्णायक वळण मिळाले आहे. त्यामुळे महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय वातावरणात रंगत वाढली आहे..काँग्रेस आणि शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) यांची शुक्रवारी सायंकाळी महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीत दोन्ही पक्षांमध्ये जागावाटपासह निवडणूक रणनीतीवर सविस्तर चर्चा झाली असून, बहुतांश मुद्द्यांवर एकमत झाल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळत आहे..स्थानिक राजकीय समीकरणे, पक्षांची ताकद, तसेच मागील निवडणुकांचा अनुभव लक्षात घेऊन जागावाटपाचा आराखडा जवळपास निश्चित करण्यात आल्याचे सांगितले जाते. राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षासोबतही समन्वयाची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. केवळ दोन प्रभागांमधील जागा वाटपावरून तिढा असून त्यावरही तोडगा काढण्यासाठी सकारात्मक चर्चा होत असल्याचे सांगण्यात आले आहे..शनिवारी नेमके काय जाहीर होणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. काही नेत्यांच्या मते प्रथम महाविकास आघाडीची औपचारिक घोषणा करण्यात येईल, तर जागावाटपाची सविस्तर घोषणा त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने केली जाऊ शकते. मात्र, काहींच्या मते आघाडीची घोषणा आणि जागावाटप एकाच वेळी जाहीर होण्याचीही शक्यता नाकारता येत नाही.एकूणच, महाविकास आघाडीच्या चर्चांना सकारात्मक दिशा मिळाली असून शनिवारी होणारी घोषणा आगामी निवडणुकीच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे..प्रभागात प्राबल्य असणाऱ्या पक्षाला जास्त जागामहाविकास आघाडीतील घटक पक्षांची किमान समान तत्त्वानुसार जागा वाटपावर चर्चा झाल्याची माहिती आहे. ज्या प्रभागात गेल्या निवडणुकीत सीटिंग कॅंडिडेट किंवा अधिकची मते घेतलेल्या पक्षाला ती जागा सोडावी, त्यानुसार सर्व प्रभागांच्या जागांवर चर्चा झाली. कोणत्या पक्षाला किती जागा वाट्याला येतात हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे..राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार व काँग्रेस या दोन पक्षांमध्ये काही जागा सोडल्या तर सर्व जागांवर आमचे एकमत झाले आहे. शनिवारी अधिकृत पत्र काढून महाविकास आघाडीची आम्ही घोषणा करू. प्रभागात प्राबल्य असणाऱ्या पक्षाला अधिक जागा मिळाव्यात या तत्वानुसार आमची चर्चा झाली.- गोपाल दातकर, जिल्हाध्यक्ष, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे), अकोला.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.