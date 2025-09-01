Buldana Ganesh Festival:'गणेशोत्वाची सुरक्षा पोलिस दादांच्या खांद्यावर'; २५० अधिकारी, व २५०० कर्मचारी, होमगार्ड, दंगा काबुपथक, शिघ्रकृतीदल कार्यरत

-नीलेश शहाकारबुलडाणा : जिल्हाभरात गणेशोत्सव मोठ्या उत्सहात साजरा होत आहे. या उत्सावात गणेशभक्तांमध्ये जसा उत्साह असतो तशीच जिल्हा प्रशासनाला सुरक्षेची चिंता लागूण असते. यामुळे गणेशोत्सवाच्या काळात कोणतीही अनुचित घटना घडू नये, यासाठी सुरक्षा व शांतता आबाधीत राखण्यासाठी आज शेकडो पोलिस दादा व भगिणी आपले कर्तव्य श्री गणेश्याच्या चरणी अर्पण करीत आहे..Nagpur Rain Update:'सिरोंचा तालुक्यात मुसळधार पाऊस'; पुराचा वेढा भेदून आपदा मित्रांनी दिले जीवदान.पोलिस अधीक्षक नीलेश तांबे, बुलडाणा अपर पोलिस अधीक्षक अमोल गायकवाड, खामगावचे अपर पोलिस अधीक्षक श्रेणिक लोढा, स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलिस निरीक्षक सुनील अंबुलकर यांच्या मार्गदर्शनात जिल्हा पोलिस प्रशासनाने कठोर उपाययोजना केल्या आहेत. जिल्ह्यात सुरक्षेच्या दृष्टीने तगडा पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. बुलडाणा पोलिस घटकात उपलब्ध असलेल्या २५० अधिकारी व दोन हजार ५०० पोलिस अंमलदारांच्या दिमतीला एसआरपीएफच्या चार प्लाटून, २५ अधिकारी आणि एक हजार ४०० होमगार्ड, सात दंगा काबुपथक, एक शिघ्रकृतीदल पाचारण करण्यात आले आहे..गर्दीच्या ठिकाणी, विसर्जन मार्गांवर आणि संवेदनशील भागात अतिरिक्त पोलिस कुमक तैनात असणार आहे. सोबतच सीसीटीव्ही कॅमेरा व ड्रोन कॅमेऱ्यांचाही वापर करण्यात येणार आहे. जिल्ह्यात एकूण एक हजार ३८५ ठिकाणी सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडपात बाप्पाची स्थापना झाली. यामध्ये शहरी भागात ४७६ तर ग्रामीण भागातील ९२५ मंडळांचा समावेश आहे. विशेष बाब म्हणजे, एक गाव एक गणपती या संकल्पनेला देखील चांगला प्रतिसाद मिळाला असून, जिल्ह्यातील ३०७ गावांनी एकत्र येत एकच सार्वजनिक गणपती बसविला आहे. ''एक मंडळ, एक पोलिस अंमलदार'', या संकल्पनेच्या माध्यमातून प्रत्येक गणेश मंडळांसोबत समन्वय साधत सदर ठिकाणी बंदोबस्तसाठी २४ तास पोलिस अंमलदार तैनात आहे. यासर्व ठिकाणी सुरक्षा व शांता ठेवण्याची जबाबदारी पोलिस प्रशासनाच्या खांद्यावर आहे..सायबर सेल सक्रियसोशल मीडियावर होणाऱ्या प्रत्येक हालचालीवर सायबर सेलची टीम लक्ष ठेवून आहे. धार्मिक तेढ निर्माण करणारे किंवा अफवा पसरवणारे मेसेज फॉरवर्ड करणाऱ्याविरुद्ध देखील कायदेशीर कारवाई करण्यासाठी बुलढाणा पोलिसांचा सायबर सेल ॲक्टीव झाला असून सोशल माध्यमांवर बारीक लक्ष ठेऊन आहे..Nagpur News:'ओबीसी बांधवांचे संविधान चौकात साखळी उपोषण'; अन्यथा देशातील ओबीसी समाज रस्त्यावर उतरून आंदोलन करेल .१४३५ जणांची तडीपारीउत्सव काळात अनुचित प्रकार घडू नये, म्हणून पोलिसांनी असामाजिक तत्त्वांविरुद्ध विशेष मोहीम हाती घेतली आहे. भारतीय न्याय संहितेच्या कलम १६३ अन्वये जिल्ह्यातील एक हजार ४३५ समाजकंटकांची उत्सवकाळात तडीपार निश्चित करण्यात आली. भारतीय न्याय सुरक्षा संहिताचे कलम १२६, १२८, १२९ अन्वये एक हजार ६९ जणांवर प्रतिबंधात्मक कारवाई करण्यात आली आहे. दारूबंदी कायद्यान्वये १५२ दारुविक्रेत्यांवर महाराष्ट्र दारुबंदी कायद्यान्वये प्रतिबंधात्मक कारवाई करण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.