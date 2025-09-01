अकोला

Buldana Ganesh Festival:'गणेशोत्वाची सुरक्षा पोलिस दादांच्या खांद्यावर'; २५० अधिकारी, व २५०० कर्मचारी, होमगार्ड, दंगा काबुपथक, शिघ्रकृतीदल कार्यरत

Massive Security for Ganeshotsav: जिल्ह्यात सुरक्षेच्या दृष्टीने तगडा पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. बुलडाणा पोलिस घटकात उपलब्ध असलेल्या २५० अधिकारी व दोन हजार ५०० पोलिस अंमलदारांच्या दिमतीला एसआरपीएफच्या चार प्लाटून, २५ अधिकारी आणि एक हजार ४०० होमगार्ड, सात दंगा काबुपथक, एक शिघ्रकृतीदल पाचारण करण्यात आले आहे.
Police and security personnel deployed during Ganeshotsav to ensure safety and smooth celebrations.
सकाळ वृत्तसेवा
-नीलेश शहाकार

बुलडाणा : जिल्हाभरात गणेशोत्सव मोठ्या उत्सहात साजरा होत आहे. या उत्सावात गणेशभक्तांमध्ये जसा उत्साह असतो तशीच जिल्हा प्रशासनाला सुरक्षेची चिंता लागूण असते. यामुळे गणेशोत्सवाच्या काळात कोणतीही अनुचित घटना घडू नये, यासाठी सुरक्षा व शांतता आबाधीत राखण्यासाठी आज शेकडो पोलिस दादा व भगिणी आपले कर्तव्य श्री गणेश्याच्या चरणी अर्पण करीत आहे.

