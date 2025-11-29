अकोला

Akola News : बीएएमएस प्रवेश प्रक्रियेची अंतिम संधी; विदर्भातील ७ नवीन आयुर्वेद महाविद्यालयांचा समावेश!

Medical Admission : विदर्भातील ७ नवीन आयुर्वेद महाविद्यालयांमध्ये बीएएमएस प्रवेश प्रक्रियेची चौथी फेरी ३० नोव्हेंबर रोजी संपणार आहे. विद्यार्थ्यांनी अंतिम मुदतीपूर्वी आपला प्रवेश पूर्ण करून स्थानिक महाविद्यालयात नोंदणी करणे आवश्यक आहे.
अकोला : भारत सरकारच्या आयुष मंत्रालयाच्या अंतर्गत असलेल्या भारतीय चिकित्सा पद़धती राष्ट्रीय आयोग, नवी दिल्ली (एनसीआयएसएम) यांनी देशभरात नविन ३१ आयुर्वेद महाविद्यालयांना मान्यता दिली असून त्यापैकी २० महाविद्यालये महाराष्ट्रातील आहेत. यामध्ये विदर्भातील ७ महाविद्यालयांचा समावेश आहे. बीएएमएस या आयुर्वेदाच्या पदवी अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश प्रक्रीयेची चौथी फेरी २७ नोव्हेंबर पासून सुरु झाली असून ३० नोव्हेंबर शेवटचा दिवस आहे. एनसीआयएसएमने प्रवेश प्रक्रियेची अंतिम मुदत १ डिसेंबर जाहीर केली असल्याने त्यापुर्वी प्रवेश प्रक्रिया पुर्ण करण्याचा प्रयत्न सीईटी सेलने केला आहे.

