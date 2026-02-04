Akola News : अकोल्यात‘एमबीबीएस’च्या ५० जागांची होणार वाढ; राज्य शासनाच्या वैद्यकीय शिक्षण मत्रांलयाकडे प्रस्ताव सादर

- श्रीकांत राऊतअकोला - शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात (जीएमसी) एमबीबीएस अभ्यासक्रमाच्या जागांमध्ये वाढ होण्याची शक्यता निर्माण झाली असून, आगामी शैक्षणिक सत्रापासून ५० अतिरिक्त जागांवर प्रवेश दिला जाणार आहे. सध्या जीएमसीत २०० एमबीबीएस जागांवर प्रवेश प्रक्रिया राबविली जाते..दरम्यान, राज्य शासनाकडून एमबीबीएसच्या जागा वाढविण्यासाठी महाविद्यालयांकडून प्रस्ताव मागविण्यात आला होता. त्यानुसार जीएमसी प्रशासनाने ५० जागा वाढीचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर केला आहे. या प्रस्तावाला मान्यता मिळाल्यास येत्या शैक्षणिक सत्रापासून जीएमसीमध्ये २५० विद्यार्थ्यांना एमबीबीएस अभ्यासक्रमात प्रवेश मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे..जिल्हा व आजूबाजूच्या परिसरातील नागरिकांना दर्जेदार आरोग्यसेवा उपलब्ध करून देणे तसेच वैद्यकीय शिक्षणाची सुविधा मिळावी, या उद्देशाने सन २००२ मध्ये अकोल्यात शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाची स्थापना करण्यात आली होती. हे महाविद्यालय महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, नाशिक यांच्याशी संलग्न आहे..स्थापनेपासूनच जीएमसी अकोला हे विदर्भातील एक महत्त्वाचे वैद्यकीय शिक्षण व उपचार केंद्र म्हणून ओळखले जाते. प्रारंभी जीएमसी अंतर्गत सर्वोपचार रुग्णालयाच्या माध्यमातून रुग्णांना वैद्यकीय सेवा देण्यात येत होत्या आणि त्याचबरोबर विद्यार्थ्यांना एमबीबीएसचे शिक्षण दिले जात होते. पुढील काळात शासनाने जीएमसीचा दर्जा वाढवून येथे पदव्युत्तर (पीजी) अभ्यासक्रम सुरू करण्यास मान्यता दिली.त्यामुळे आज एमबीबीएसच नव्हे, तर २२ विविध शाखांमध्ये पदव्युत्तर वैद्यकीय शिक्षण दिले जाते..सध्या जीएमसीमध्ये दरवर्षी २०० विद्यार्थी एमबीबीएस प्रथम वर्षात प्रवेश घेतात, तर विविध विभागांमध्ये २२ शाखांतील पदव्युत्तर विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयास जिल्हा सर्वोपचार रुग्णालय संलग्न असल्याने रुग्णसंख्येचा भार मोठ्या प्रमाणात असतो. परिणामी विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष रुग्णसेवेतून वैद्यकीय शिक्षण घेण्याची संधी उपलब्ध होत आहे..प्राध्यापकांची पदे रिक्तराज्यात गेल्या काही वर्षांत विविध जिल्ह्यांमध्ये नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये सुरू करण्यात आली आहेत. या नव्या महाविद्यालयांसाठी जुन्या व प्रस्थापित वैद्यकीय महाविद्यालयांमधून प्राध्यापक व सहयोगी प्राध्यापकांचे मोठ्या प्रमाणावर बदल्या करण्यात आल्या आहेत. याचा थेट परिणाम जुन्या महाविद्यालयांवर होत असून, जीएमसीदेखील त्याला अपवाद ठरलेले नाही.शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातूनही अनेक अनुभवी प्राध्यापकांची राज्यातील नव्या महाविद्यालयांत बदली झाली आहे. त्यामुळे येथे प्राध्यापक व सहयोगी प्राध्यापकांची पदे मोठ्या प्रमाणात रिक्त असल्याचे चित्र आहे. या परिस्थितीत विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही..जागा वाढीचा प्रस्ताव का महत्त्वाचा?अकोला तसेच परिसरातील बुलडाणा, वाशिम, अमरावती जिल्ह्यांच्या सीमेलगत असलेल्या भागातून मोठ्या प्रमाणावर विद्यार्थी वैद्यकीय शिक्षणासाठी प्रयत्न करत असतात. एमबीबीएसच्या जागा मर्यादित असल्याने अनेक विद्यार्थ्यांना खासगी महाविद्यालयांकडे वळावे लागते, जिथे शिक्षणाचा खर्च प्रचंड असतो. अशा परिस्थितीत अकोला जीएमसीमध्ये ५० जागांची वाढ ही विदर्भातील विद्यार्थ्यांसाठी दिलासादायक ठरणार आहे..अकोला शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात सध्या एमबीबीएसच्या २०० जागांवर विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जातो. शासनाकडून ५० जागा वाढविण्याबाबत प्रस्ताव मागविण्यात आला होता. तसा प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. यावर लवकरच निर्णय झाल्यास येत्या काळात जीएमसीमध्ये २५० जागांवर प्रवेश प्रक्रिया राबविली जाईल.- डॉ. संजय सोनुने, अधिष्ठाता, जीएमसी, अकोला.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.