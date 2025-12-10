अकोला : शहरातील गीता नगर येथील १३ वर्षीय अल्पवयीन मुलीच्या आत्महत्येने संपूर्ण समाज हादरून गेला असून, या प्रकरणाचे पडसाद थेट विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात उमटले आहेत. नागपूर येथे सुरू असलेल्या हिवाळी अधिवेशनात आज (१० डिसेंबर २०२५) मुख्य प्रतोद आमदार रणधीरभाऊ सावरकर यांनी ‘पॉईंट ऑफ इन्फॉर्मेशन’द्वारे हा अत्यंत गंभीर मुद्दा सभागृहात उपस्थित केला..आमदार सावरकर यांनी सभागृहात सांगितले की, पीडित अल्पवयीन मुलीला मागील सहा महिन्यांपासून एका विशिष्ट समाजातील व्यक्तीकडून सातत्याने मानसिक छळ व त्रास दिला जात होता. याबाबत संबंधित मुलीच्या वडिलांनी वारंवार शाळा प्रशासन तसेच स्थानिक पोलिस स्टेशनला तक्रार दिली होती. मात्र, शाळेचे संचालन मंडळ व शिक्षकांनी तसेच पोलिस यंत्रणेने या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेतली नाही..MLA Dhyaneshwar Katke Accident : बालिकेच्या अपघातात आमदार ज्ञानेश्वर कटकेंची चूक होती का? दोन्ही बाजूंचे आरोप प्रत्यारोप, काय घडलं नेमकं?.वेळीच योग्य हस्तक्षेप न झाल्याने आणि असामाजिक तत्वांचा त्रास वाढत गेल्याने अखेर त्या निरपराध मुलीने टोकाचे पाऊल उचलल्याची दुःखद घटना घडली. आमदार सावरकर यांनी यासाठी संबंधित शाळा प्रशासनाच्या निष्काळजीपणाला जबाबदार धरले. यावेळी त्यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, या प्रकरणात दोषी ठरलेल्या सर्वांवर कठोरात कठोर कारवाई झालीच पाहिजे. विशेषतः संबंधित सेंट अॅन्स शाळेची मान्यता तात्काळ रद्द करण्यात यावी, अशी ठाम मागणी त्यांनी सभागृहात केली.. तसेच पीडित कुटुंबाला तत्काळ न्याय, आर्थिक मदत आणि मानसिक आधार देण्याची मागणीही त्यांनी सरकारकडे केली.या घटनेमुळे संपूर्ण राज्यात संतापाची लाट उसळली असून, सरकार या प्रकरणात नेमकी काय भूमिका घेते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.