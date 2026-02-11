अकोला

Akola News: आमदार अमोल मिटकरीची विमान अपघातप्रकरणी चौकशीची मागणी; मुख्यमंत्री फडणवीसांचे सकारात्मक आश्वासन!

Maharashtra assembly discussion on plane crash inquiry: विमान अपघाताच्या चौकशीसाठी आमदार मिटकरींची मागणी; मुख्यमंत्र्यांचे आश्वासन
Plane Crash Row: Mitkari Raises Issue, Fadnavis Promises Investigation

Plane Crash Row: Mitkari Raises Issue, Fadnavis Promises Investigation

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

अकोला: राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या विमान अपघातमध्ये दुर्दैवी निधनानंतर या घटनेत काही तर्कसंगत शंका असल्याचे निवेदन करून उच्चस्तरीय, निष्पक्ष चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी आमदार अमोल मिटकरी यांनी आज केली. या संदर्भात त्यांनी १० फेब्रुवारीरोजी दुपारी मुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे लेखी निवेदन सादर केले.

Loading content, please wait...
Akola
Ajit Pawar
Amol Mitkari
accident
Aircraft
district
CM Devendra Fadnavis

Related Stories

No stories found.