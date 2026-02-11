Akola News: आमदार अमोल मिटकरीची विमान अपघातप्रकरणी चौकशीची मागणी; मुख्यमंत्री फडणवीसांचे सकारात्मक आश्वासन!

अकोला: राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या विमान अपघातमध्ये दुर्दैवी निधनानंतर या घटनेत काही तर्कसंगत शंका असल्याचे निवेदन करून उच्चस्तरीय, निष्पक्ष चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी आमदार अमोल मिटकरी यांनी आज केली. या संदर्भात त्यांनी १० फेब्रुवारीरोजी दुपारी मुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे लेखी निवेदन सादर केले. .सोलापूरला बुलेट ट्रेनचे ऐतिहासिक गिफ्ट! पुणे एक तासात, हैदराबाद सव्वा, तर मुंबई अडीच तासांत गाठणे होणार शक्य...२८ जानेवारीरोजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे विमान अपघातात मृत्यू झाल्याची दुर्घटना घडली होती. त्या घटनेनंतर ती केवळ अपघात होती की नियोजित स्वरूपाची असू शकते, याबाबत राज्यभरात विविध सत्ताधाऱ्यांनाही अनिश्चितता व्याप्त आहे. रहिवासी आणि राजकीय मंडळींमध्येही चर्चा आणि संभ्रम वाढल्याच्या पार्श्वभूमीवर चौकशीची मागणी करण्यात आली आहे..या लेखी निवेदनात आमदार अमोल मिटकरी यांनी सांगितले की, विमान अपघाताच्या तांत्रिक कारणांचा, सुरक्षा यंत्रणेत कोणती त्रुटी होती का, संबंधित यंत्रणांची जबाबदारी यासंबंधी सखोल चौकशी होणे आवश्यक आहे. तसेच अपघातापूर्वी आणि नंतरच्या घटनाक्रमाचा शोध घेऊन संपूर्ण प्रकरणाचे व्यवस्थित विश्लेषण करणे हवे, असे निवेदनात नमूद करण्यात आले. निवेदन सादर करताना राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे प्रदेश पदाधिकारी रुपाली ठोंबरे पाटील, सुभाष गायकवाड, दत्ता चव्हाण, बाबासाहेब पाटील, महेश जाधव आणि रविंद्र नाना पाटील उपस्थित होते..Latur News: लातूरजवळील धावपट्टी चुकली तर विमानाचे दगडाच्या खाणीत लॅंडिंग; विमानतळाभोवती बेसुमार दगडांचे उत्खनन, धक्कादायक माहीती समाेर...\rनिवेदन सादर केल्यानंतर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, हे प्रकरण अत्यंत संवेदनशील व गंभीर आहे आणि नागरिकांमध्ये निर्माण झालेल्या शंकांवर योग्य पद्धतीने विचार करून आवश्यक त्या चौकशी केली जाईल. सत्य सर्वांसमोर येणे अत्यंत आवश्यक आहे, आणि कोणतीही शंका शिल्लक राहू नये याची दक्षता घेतली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. मुख्यमंत्र्यांचे सकारात्मक आश्वासन मिळाल्याने या प्रकरणातील चौकशीच्या मागण्या पुढील सरकारी प्रक्रियेत सुदृढपणे विचारात घेतल्या जाण्याची शक्यता स्पष्ट होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.