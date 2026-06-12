Akola News: मुलाला वाचविण्याच्या प्रयत्नात आईचाही बुडून मृत्यू; धार्मिक स्नान ठरले अखेरचे, समशेरपूर येथील घटना!

मूर्तिजापूर : तालुक्यातील समशेरपूर येथे अधिक मासानिमित्त नदीवर स्नानासाठी गेलेल्या माय-लेकाचा गुरुवारी (ता.११) सकाळी पाण्यात बुडून दुर्दैवी अंत झाला. वृषाली हरिदास खोत (वय ३५) आणि स्वराज हरिदास खोत (वय १०) अशी मृतांची नावे असून या घटनेमुळे संपूर्ण परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे..Zojila Tunnel: ‘झोजिला बोगद्या’ची दोन्ही टोके जोडली! सहा वर्षांच्या अथक चिकाटीने कारगिल-लडाख जवळ; काम निर्णायक टप्प्यावर.मिळालेल्या माहितीनुसार, अधिक मासानिमित्त धार्मिक स्नानासाठी गावातील काही महिला आणि एक दहा वर्षीय मुलगा नदीवर गेले होते. स्नान सुरू असताना स्वराज खोत याला पाण्याचा अंदाज न आल्याने तो खोल पाण्यात गेला आणि बुडू लागला. आपल्या मुलाचा जीव वाचवण्यासाठी आई वृषाली खोत यांनी क्षणाचाही विलंब न करता नदीत उडी घेतली. .मात्र दोघांनाही पोहता येत नसल्याने ते पाण्याच्या प्रवाहात अडकले. ही घटना पाहून त्यांच्यासोबत असलेल्या माधुरी खोत आणि मीरा चौधरी यांनीही मदतीसाठी नदीत उडी घेतली. मात्र त्या दोघीही पाण्यात अडकल्या. आरडाओरडा ऐकून नदीकाठी उपस्थित असलेल्या काही युवकांनी तत्काळ घटनास्थळी धाव घेत पाण्यात उडी मारली आणि मोठ्या शर्थीने माधुरी खोत व मीरा चौधरी यांना सुखरूप बाहेर काढले. .Shirdi Railway Station: साईभक्तांसाठी मोठी खुशखबर! कुंभमेळ्यापूर्वी शिर्डी रेल्वे स्थानकाचा कायापालट हाेणार, ६० कोटींच्या प्रकल्पाला मंजुरी.दरम्यान, वृषाली खोत आणि स्वराज खोत यांचा शोध सुरू करण्यात आला. काही वेळाच्या शोधमोहिमेनंतर दोघांचेही मृतदेह नदीत आढळून आले. या घटनेत बचावलेल्या महिलांना पुढील उपचारासाठी अकोला येथे रवाना करण्यात आले आहे. अधिक मासातील धार्मिक स्नानासाठी गेलेल्या कुटुंबावर काळाने घाला घातल्याने समशेरपूर गावासह परिसरात शोककळा पसरली आहे. माय-लेकाच्या अकाली निधनाने गावकऱ्यांनी तीव्र दुःख व्यक्त केले असून सर्वत्र हळहळ व्यक्त होत आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.