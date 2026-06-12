अकोला

Akola News: मुलाला वाचविण्याच्या प्रयत्नात आईचाही बुडून मृत्यू; धार्मिक स्नान ठरले अखेरचे, समशेरपूर येथील घटना!

Fatal river accident during holy bath ceremony: समशेरपूर येथे अधिक मासातील धार्मिक स्नानादरम्यान मायलेकाचा पाण्यात बुडून दुर्दैवी मृत्यू; गावात शोककळा, हळहळ व्यक्त
Sacred Bath Becomes Fatal: Mother and Son Drown in River at Samsherpur

Sacred Bath Becomes Fatal: Mother and Son Drown in River at Samsherpur

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मूर्तिजापूर : तालुक्यातील समशेरपूर येथे अधिक मासानिमित्त नदीवर स्नानासाठी गेलेल्या माय-लेकाचा गुरुवारी (ता.११) सकाळी पाण्यात बुडून दुर्दैवी अंत झाला. वृषाली हरिदास खोत (वय ३५) आणि स्वराज हरिदास खोत (वय १०) अशी मृतांची नावे असून या घटनेमुळे संपूर्ण परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे.

Loading content, please wait...
Akola
district
River
Drowning death
mother by son