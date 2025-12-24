अकोला

Prakash Ambedkar : मुंबईत ‘वंचित’चे २०० उमेदवार लढणार

आगामी मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीसाठी वंचित बहुजन आघाडीकडून २०० प्रभागांमध्ये उमेदवार उभे केले जाणार.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

अकोला - आगामी मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीसाठी वंचित बहुजन आघाडीकडून २०० प्रभागांमध्ये उमेदवार उभे केले जाणार आहेत, अशी माहिती ‘वंचित’चे राष्ट्रीय अध्यक्ष अॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनी दिली. अकोल्यात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.

