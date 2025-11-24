अकोला

Akola Crime : 'देवाभाऊ' अकोल्याच्या गुन्हेगारीकडे लक्ष द्या; नव्या गुन्हेगारी पॅटर्नचा होतोय उदय; रहस्यमय हत्यांनी पोलिसांसमोर कोडे!

Akola Mysterious Killings : अकोला जिल्ह्यात सलग दोन रहस्यमय हत्यांनी नव्या गुन्हेगारी पॅटर्नबाबत भीती वाढली आहे. पोलिसांचे तपास पथक गूढ हत्यांची नाळ शोधण्यासाठी युद्धपातळीवर काम करत आहे.
Akola mysterious Killings and crime pattern raise serious concerns.

Akola mysterious Killings and crime pattern raise serious concerns.

Sakal

योगेश फरपट
Updated on

अकोला : अकोला जिल्हा पुन्हा एकदा धक्क्यात आहे. महिनाभरात सलग दोन रहस्यमय हत्यांनी पोलिस यंत्रणेलाच नव्हे तर संपूर्ण जिल्ह्याला भयग्रस्त केले आहे. जुने शहरातील अक्षय नागलकरच्या गूढ हत्येची चर्चा अजून शमलीही नव्हती, तोच बाळापूर तालुक्यातील धनेगाव शिवारात अर्धवट जळालेल्या अवस्थेत सापडलेल्या अनोळखी युवतीचा मृतदेह समोर आला. जाळून मारण्याची समान पद्धत, अल्पावधीत उघडकीस आलेली दुसरी हत्या आणि मृतांची अद्याप ओळख पटत नसल्याने ‘गुन्हेगारीचे स्वरूप बदलतेय की कुणीतरी मालिका गुन्हेगार सक्रिय आहे?’ असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. पोलिसांसमोर हे नवे कोडे असून तपासाची साखळी आणखी गुंतागुंतीची बनली आहे. या सर्व परिस्थितीकडे आजच्या दौऱ्यादरम्यान राज्याचे गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लक्ष वेधण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

Loading content, please wait...
Akola
Devendra Fadnavis
crime
mystery
police investigation

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com