Akola Crime : 'देवाभाऊ' अकोल्याच्या गुन्हेगारीकडे लक्ष द्या; नव्या गुन्हेगारी पॅटर्नचा होतोय उदय; रहस्यमय हत्यांनी पोलिसांसमोर कोडे!

अकोला : अकोला जिल्हा पुन्हा एकदा धक्क्यात आहे. महिनाभरात सलग दोन रहस्यमय हत्यांनी पोलिस यंत्रणेलाच नव्हे तर संपूर्ण जिल्ह्याला भयग्रस्त केले आहे. जुने शहरातील अक्षय नागलकरच्या गूढ हत्येची चर्चा अजून शमलीही नव्हती, तोच बाळापूर तालुक्यातील धनेगाव शिवारात अर्धवट जळालेल्या अवस्थेत सापडलेल्या अनोळखी युवतीचा मृतदेह समोर आला. जाळून मारण्याची समान पद्धत, अल्पावधीत उघडकीस आलेली दुसरी हत्या आणि मृतांची अद्याप ओळख पटत नसल्याने 'गुन्हेगारीचे स्वरूप बदलतेय की कुणीतरी मालिका गुन्हेगार सक्रिय आहे?' असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. पोलिसांसमोर हे नवे कोडे असून तपासाची साखळी आणखी गुंतागुंतीची बनली आहे. या सर्व परिस्थितीकडे आजच्या दौऱ्यादरम्यान राज्याचे गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लक्ष वेधण्याची गरज निर्माण झाली आहे..चार दिवसापूर्वी बाळापूर तालुक्यातील धनेगावातील तुरीच्या शेतात सापडलेल्या मृतदेहाची अवस्था अत्यंत विचित्र होती. मृतदेह जळाल्यामुळे ओळख पटवणे अधिक कठीण बनले असून, चेहऱ्यावरील वैशिष्ट्ये तसेच शरीरावरील खुणा मोठ्या प्रमाणात नष्ट झालेल्या दिसल्या. परिस्थितीचा सर्वांगाने अभ्यास करता ही हत्या अत्यंत नियोजित आणि पद्धतशीर रीतीने झाल्याचा प्राथमिक निष्कर्ष स्थानिक गुन्हे शाखेने काढला आहे. घटनास्थळी ज्वलनशील पदार्थांचे अंश, मृतदेह ओढत नेल्याच्या खुणा आणि परिसरातील असामान्य शांतता या गोष्टी तपास अधिक गुंतागुंतीचा बनवत आहेत. दरम्यान, पोलिसांनी तपासाची सूत्रे वेगाने हातात घेतली आहेत. परिसरातील सर्व सीसीटीव्ही फुटेज तपासली जात असून, मोबाईल टॉवरचे लोकेशन डेटा, कॉल डिटेल रेकॉर्ड, परिसरातील संशयित हालचाली यांचा बारकाईने अभ्यास सुरू आहे. काही संशयितांना चौकशीसाठी ताब्यात घेतल्याची माहितीही पोलिस सूत्रांकडून मिळाली आहे. मात्र निर्णायक पुरावे फॉरेन्सिक अहवालांवर अवलंबून असल्याने तपासाची दिशा त्यानंतरच स्पष्ट होईल..Akola Crime: मंगरूळपीरमध्ये झोपडपट्टीत शुल्लक कारणावरून धारदार शस्त्राने भोसकून खून; एका आरोपीला पोलिसांनी अटक.अक्षय नागलकर हत्याकांडात आर्थिक वाद आणि वैयक्तिक दुश्मनी हे प्रमुख कारण असल्याचे पुढे आले होते. परंतु धनेगावातील घटनेत अद्याप कोणताही तात्काळ हेतू समोर आलेला नाही. ही हत्या कुठे केली आणि मृतदेह येथे का आणला गेला? हत्या रात्रीच्या कोणत्या वेळेत घडली? परिसरातील कोणत्या वाहनांची हालचाल संशयास्पद होती? या अनेक प्रश्नांची उत्तरे शोधणे हे पोलिसांसमोर मोठे आव्हान ठरू लागले आहे. या घटनांनी जिल्ह्यातील नागरिकांमध्ये प्रचंड असुरक्षिततेची भावना निर्माण केली आहे. विशेषत: ग्रामीण भागात ग्रामस्थ स्वतःच रात्रीची गस्त ठेवत आहेत. शहरातही रात्रीच्या वर्दळीत घट दिसून येत आहे. काही भागांत भटकणाऱ्या गुन्हेगारी टोळ्यांची चर्चा रंगू लागली असून, हे दोन्ही हत्याकांड एकमेकांशी संबंधित असण्याची शक्यता नागरिक सतत व्यक्त करत आहेत. मात्र पोलिसांनी अफवा न पसरवण्याचे आवाहन केले असून, कोणतीही संशयास्पद हालचाल तात्काळ पोलिसांना कळवण्यास सांगितले आहे..तपासाला गतीजिल्हा पोलीस अधीक्षक अर्चित चांडक यांनी विशेष लक्ष केंद्रित करून स्वतंत्र पथके तयार करण्याचे आदेश दिले असून, स्थानिक गुन्हे शाखा, स्थानिक पोलिस ठाणे आणि सायबर सेल या तिन्ही विभागांना कसून तपास मोहीम राबविण्याचे निर्देश दिले आहेत. धनेगावातील प्रकरणात तपासाचा वेग वाढवण्यासाठी अतिरिक्त मनुष्यबळही तैनात करण्यात आले आहे..प्रभावी उपाययोजनांची गरजसलग दोन रहस्यमय हत्यांनी अकोल्यातील कायदा-सुव्यवस्थेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे. पोलिसांची रात्रगस्त वाढवणे, संशयित टोळ्यांवर नियंत्रण, ग्रामीण भागांत विशेष पथके तैनात करणे आणि विविध वस्ती भागांत देखरेखीची तीव्रता वाढवणे या सर्व उपाययोजनांची तातडीने गरज भासू लागली आहे. ही दोन्ही हत्याकांडं केवळ योगायोगाने सलग घडली आहेत की जिल्ह्यात कुठेतरी नव्या गुन्हेगारी पॅटर्नचा उदय होत आहे? याचे उत्तर पुढील काही दिवसांत मिळेल, अशी नागरिकांची आणि तपास पथकांची अपेक्षा आहे. मात्र पोलिस आणि नागरिकांमधील समन्वय, तत्पर माहिती देणे आणि सतर्कता या माध्यमातूनच या गुन्हेगारी मालिकेवर नियंत्रण मिळू शकते, हे वास्तवही प्रकर्षाने समोर आले आहे..