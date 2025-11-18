Akola Politics : राष्ट्रवादीच्या ‘टिकटिक’ने वाढली विरोधकांसह मित्रपक्षांची धडधड!

अकोला - नगरपरिषद व नगरपंचायत निवडणुकांत राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) आक्रमक मोडमध्ये उतरला असून तब्बल ८८ उमेदवार रिंगणात उभे केले आहेत. हिवरखेड, अकोट आणि तेल्हारा नगराध्यक्ष पदांसाठी पूर्ण ताकदीने उमेदवार दिल्याने राष्ट्रवादीची ही ‘टिकटिक’ विरोधकांसोबतच मित्रपक्षांच्याही हृदयाचे ठोके वाढवणारी ठरत आहे..महायुतीतील घटक पक्ष असूनही निवडणूक रणनीतीत राष्ट्रवादी भाजपनंतर सर्वाधिक आघाडीवर दिसत आहे. प्रभागनिहाय अभ्यास करून लोकांमध्ये काम करणाऱ्या उमेदवारांना संधी देत पक्षाने निवडणुकीत जोरदार पाऊल टाकले आहे. यामागे राष्ट्रवादीचे स्टार प्रचारक आमदार अमोल मिटकरी यांनी पूर्ण ताकदीने उभारलेली प्रचार यंत्रणा ठळकपणे जाणवत आहे.गत निवडणुकीत एकसंघ असलेल्या राष्ट्रवादीत आता दोन गट पडल्याने तुतारी गटाला उमेदवार उभे करण्यास मर्यादा जाणवत आहेत. तुतारी गट फक्त १७ उमेदवार उतरवणार असल्याचे चित्र आहे. उलट अमोल मिटकरी यांच्या नेतृत्वामुळे अजित पवार गटात जोम, ताकद आणि संघटनबळ दिसत आहे..जिल्ह्यातील नगरपरिषद-नगरपंचायतीच्या रणधुमाळीत हा पक्ष विरोधकांना मोठे आव्हान ठरू शकतो, असा राजकीय वर्तुळात कयास आहे. ही निवडणूक राष्ट्रवादीसाठी ताकद, रणनीती आणि नेतृत्वाची कसोटी ठरणार आहे, एवढं मात्र निश्चित!आ. मिटकरींच्या प्रयत्नांची फलश्रुती, आता ‘मॉडेल नगर परिषद’चे स्वप्नहिवरखेडला नगरपरिषद मिळावी यासाठी आमदार अमोल मिटकरी यांनी केलेली धडपड येथील नागरिकांना चांगलीच ठाऊक आहे. नगरपरिषद घोषित झाल्यानंतर झालेलं त्यांचं जल्लोषात स्वागत हे त्याचं प्रत्यंतर. येथे राष्ट्रवादीची सत्ता आल्यास ‘मॉडेल नगर परिषद’ उभी करण्याचा मिटकरींचा प्रण असून, यासाठी पक्ष पातळीवरूनच उमेदवाराला पाठबळ दिले जात आहे..पूर्ण ताकदीनिशी लढणार – आमदार मिटकरीस्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांत राष्ट्रवादी पूर्ण ताकदीने उतरणार असून विकास हा एकमेव अजेंडा असेल. काही ठिकाणी स्वबळावर तर काही ठिकाणी मैत्रीपूर्ण लढती होतील, असे आमदार अमोल मिटकरी यांनी स्पष्ट केले..असे आहेत नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवारमूर्तिजापूर- कृष्णराव गावंडेबाळापूर- सुमैय्या फिरदोसतेल्हारा- राजकन्या पवारअकोट- गाजियाबानो मो. बदरुजम्माहिवरखेड - आंचल ओंकारे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.