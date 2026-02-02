Akola News : ‘ऑन ड्युटी’ नरनाळा महोत्सवाचा घाट; जनतेचे प्रश्न सोडवणार कोण, प्रशासनाचा बेताल कारभार

अकोला : नरनाळा महोत्सवाच्या तारखा जाहीर होताच जिल्हा प्रशासनाच्या प्राधान्यांवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. १४ फेब्रुवारी हा दुसरा शनिवार असल्याने प्रशासनाला नेहमीप्रमाणे सुटी असते. १५ फेब्रुवारी रविवार आहे, तेही मान्य. मात्र यानंतर थेट १६ व १७ फेब्रुवारी हे दोन्ही ऐन कामकाजाचे दिवस असताना महोत्सवाचा दुसरा व तिसरा दिवस ठेवण्याची ‘बुद्धी’ कुणाला सुचली, असा संतप्त सवाल आता सर्वसामान्य नागरिकांतून उपस्थित होत आहे. .अकोल्याचे तत्कालीन जिल्हाधिकारी श्रीकर परदेशी यांनी नरनाळा महोत्सवाची संकल्पना मांडली. मात्र मध्यंतरीच्या काळात काही कारणास्तव महोत्सव होवू शकला नाही. विद्यमान जिल्हाधिकारी वर्षा मीना यांनी पुढाकार घेत वने व वन्यजीवांबद्दल जनजागृती प्रचार व प्रसार करणे, वन्यजीवांविषयी आपुलकी निर्माण करणे व स्थानिक लोकांसाठी रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने ३० जानेवारी ते १ फेब्रुवारी असे नरनाळा महोत्सवाचे आयोजन केले होते. मात्र उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनाने महोत्सव पुढे ढकलण्यात आला. तो आता १५, १६ व १७ फेब्रुवारी रोजी होत आहे..आधीच कर्मचारी तुटवडा, रखडलेली कामे, प्रलंबित तक्रारी आणि विविध शासकीय कार्यालयांतील दिरंगाईमुळे नागरिक हैराण आहेत. अशा परिस्थितीत सोमवार आणि मंगळवार हे पूर्णपणे कामकाजाचे दिवस असताना संपूर्ण प्रशासन महोत्सवाच्या ‘ऑन ड्युटी’मध्ये गुंतणार, मग जनतेचे प्रश्न ऐकणार कोण, हा थेट प्रश्न आहे. सोमवार म्हणजे आठवड्याचा पहिला कामाचा दिवस. नागरिक विविध कामांसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालय, तहसील, जिल्हा परिषद, आरटीओ, पोलीस कार्यालयांचे दरवाजे ठोठावत असतात. मात्र १६ फेब्रुवारीला या कार्यालयांतील अधिकारी, कर्मचारी महोत्सवाच्या उद्घाटन, कार्यक्रम, पाहणी आणि व्यवस्थापनात गुंतलेले असणार, हे उघड आहे. परिणामी सर्वसामान्यांना ‘आज साहेब उपलब्ध नाहीत, महोत्सवात आहेत’ असे उत्तर मिळणार, ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे..Premium| Usagaon social movement: पुनर्वसन, प्रशिक्षण आणि परिवर्तनाची भूमी असणारे उसगाव .या जिल्ह्यात पाणीटंचाई, रस्त्यांची दुरवस्था, आरोग्य सुविधांचा अभाव, शेतकऱ्यांचे प्रश्न, बेरोजगारी आणि शासकीय योजनांतील अडथळे हे प्रश्न गंभीर आहेत. मात्र या प्रश्नांवर बैठका घ्यायला वेळ नाही, पण सांस्कृतिक कार्यक्रम, लाईव्ह कॉन्सर्ट आणि साहसी खेळांसाठी मात्र संपूर्ण यंत्रणा झोकून देण्याची तयारी आहे. यालाच प्रशासनाची ‘उत्सवी कार्यसंस्कृती’ म्हणायची का, असा टोला नागरिकांकडून लगावला जात आहे. .महोत्सवातून पर्यटन वाढेल, हे प्रशासन सांगत असले तरी त्याची किंमत सर्वसामान्यांनी का मोजावी, हा मुद्दा दुर्लक्षित आहे. ऐन कामकाजाच्या दिवशी महोत्सव ठेवणे म्हणजे प्रशासनाने स्वतःहून कामकाज ठप्प करण्याचा निर्णय घेतल्यासारखेच आहे. जिल्हाधिकारी मॅडम, महोत्सव संपेल, स्टेज उतरतील, कलाकार निघून जातील; पण नागरिकांचे प्रश्न तसेच राहणार आहेत. त्यामुळे हा महोत्सव ‘जनतेसाठी’ की ‘प्रशासनाच्या सोयीसाठी’, असा प्रश्न आता उघडपणे विचारला जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.